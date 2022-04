«Abusi sul figlio minore», magistrato veneziano a giudizio

Un dossier bollente sarebbe giunto in queste ore sulla scrivania del Guardasigilli Marta Cartabia. Un dossier che riguarda la posizione di un magistrato veneziano rinviato a giudizio con la gravissima accusa di abuso sessuale nei confronti del figlio all'epoca minore. Peraltro i fatti oggetto delle indagini sarebbero avvenuti nel Vicentino.

IL PROLOGO

Il rinvio a giudizio nei confronti del magistrato (ogni riferimento a quest'ultimo viene omesso in ossequio alla disciplina che in casi del genere tutela i minori specie se vittime) è avvenuto ai primi di aprile di quest'anno davanti al gip trentino Adriana De Tommaso. Quest'ultima, dopo una udienza parecchio concitata durante la quale «l'aria la si sarebbe potuta tagliare col coltello», spiegano alcuni presenti, ha stabilito che l'impianto accusatorio cui ha dato vita il pubblico ministero Maria Colpani è solido: e che quindi quest'ultimo può reggere la fase del dibattimento.

LE INDAGINI

Le indagini coordinate dalla dottoressa Colpani, attorno alle quali in procura a Trento è trapelato poco o nulla «perché coperte dal riserbo più assoluto», sarebbero durate tra l'altro più di un anno e mezzo. E sarebbero state condotte «con molto scrupolo». Le accuse a carico dell'imputato sarebbero state originate, a quanto è emerso, da una o più circostanziate denunce messe nero su bianco da uno o più familiari della vittima. Lo stesso imputato, di contro, professa la sua estraneità agli addebiti. I quali per di più andrebbero ricondotti a fatti avvenuti alcuni anni fa nel Vicentino. Sempre l'imputato, questa la voce circolata al tribunale trentino, avrebbe chiesto il rito abbreviato.

LO SCENARIO

Al momento non è ancora dato sapere se a palazzo Piacentini in via Arenula abbiano o meno dato il via ad una ispezione ministeriale rispetto alla condotta del magistrato veneziano, sul quale ha indagato la procura trentina giacché quest'ultima è competente per eventuali reati commessi da magistrati veneti. Ad ogni buon conto in queste ore, proprio negli ambienti investigativi della città del Concilio, sono circolate diverse voci, ancora da confermare, in merito alla esistenza di un altro fascicolo parallelo al caso sul quale si è cimentata la dottoressa Colpani. Un fascicolo che riguarderebbe un altro magistrato veneto che si ipotizza abbia tentato di ostacolare le indagini portate avanti nei confronti dell'uomo in forza al Tribunale di Venezia, dove è ben conosciuto nell'ambiente giudiziario. Allo stesso tempo non è dato sapere se il presidente di quest'ultimo, il dottore Salvatore Laganà, sia venuto a conoscenza della vicenda e se sia venuto a conoscenza di eventuali procedimenti disciplinari a carico dello stesso magistrato ora imputato a Trento.

PRIME REAZIONI

Ma che cosa pensa di queste vicissitudini l'imputato? La professoressa Federica Turlon, legale del foro di Roma che difende appunto l'imputato, pur interpellata da chi scrive, almeno al momento, non si è pronunciata. Chi scrive ha interpellato anche il Guardasigilli Cartabia, il procuratore trentino Sandro Raimondi nonché il presidente del tribunale veneziano Laganà: pure da questi tre, almeno per il momento, non è giunto alcun commento. Per certi versi un'unica eccezione giunge dallo staff della Cartabia. La quale per il tramite del suo ufficio stampa fa sapere che «il Ministero della giustizia non può esprimere alcun commento su specifiche vicende giudiziarie». Diversa è invece la posizione dell'avvocato fiorentino Girolamo Andrea Coffari. Quest'ultimo patrocina la madre della vittima nel processo in cui la donna, una signora di mezz'età, risulta parte civile. «Si tratta di una vicenda - fa sapere Coffàri ai taccuini di Vicenzatoday.it - ancora da definire: una vicenda davvero delicata». La prossima udienza al tribunale di Trento è in calendario il 13 ottobre 2022.