Abbandono rifiuti, multati "accumulatore seriale" e "complici"

Da diversi anni una persona residente a Marano Vicentino è nota come "accumulatore seriale" di oggetti nel cortile della propria abitazione.

Nel corso dell'applicazione dell'ultima ordinanza sindacale, avvenuta a metà del mese di settembre, il soggetto ha riferito alla Polizia locale di avere compreso la situazione, ma di essere stato a volte vittima di terze persone, che abbandonavano rifiuti nella sua abitazione quando lui non era presente ed a sua insaputa.

In data 11 ottobre la Polizia locale è stata informata sia da privati cittadini che dai proprietari dell'abitazione, del fatto che all'interno del cortile erano stati depositati rifiuti, in particolare una motosega rotta, tubi metallici ed in plastica. A ridosso della recinzione, era stata inoltre appoggiata una grossa bombola di elio esaurita.

Verificate le immagini della videocamera precedentemente installata, gli agenti hanno constatato che gli oggetti in questione erano stati effettivamente smaltiti sul posto da persone ignote, precisamente alle 14 del giorno 10 ottobre. Grazie ad accertamenti incrociati con i sistemi di lettura targhe, si risaliva all'autocarro utilizzato, che risultava intestato a persona residente a Schio.

L'uomo ha riferito di averlo prestato a suoi conoscenti, indicandoli. Sono stati dunque individuati un cittadino di Schio e ad uno di Marano Vicentino, sanzionati per abbandono di rifiuti pericolosi, multa di 1.200 euro (beneficiario Provincia di Vicenza), con obbligo del ripristino dei luoghi.