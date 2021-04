Abbandono rifiuti speciali, incivile colto sul fatto: multa di 1200 euro ad un over 80

Aveva appena gettato al suolo, contenuti in un sacco e in un secchio di plastica, rifiuti pericolosi di vario genere, ma è stato colto sul fatto dai carabinieri forestali della stazione di Lonigo, che gli hanno dato una multa di 1200 euro.

L’illecito amministrativo è stato contestato ad un ultraottantenne, residente a Montecchio Maggiore, sorpreso ad abbandonare i rifiuti in via Selva Balestro. Nello specifico aveva gettato a terra tre barattoli da un litro di insetticida, un barattolo da un litro di erbicida, un barattolo da un litro di olio motore e un sacchetto di funghicida. Tutti i barattoli contenevano residui al loro interno: rifiuti definiti speciali e pericolosi e quindi molto nocivi per l’ambiente e per la salute.

Grazie all’intervento dei carabinieri, il punto dell’abbandono è stato immediatamente bonificato: l’uomo è stato infatti invitato a raccogliere quanto aveva gettato a terra per un successivo corretto smaltimento. Non ha potuto però evitare la sanzione, risultata così alta per il fatto che, appunto, si trattava di rifiuti considerati speciali e pericolosi.

“Ringrazio i carabinieri Forestali per questo intervento – afferma il sindaco Gianfranco Trapula - Qualsiasi abbandono di rifiuti va combattuto, ma quando si tratta di rifiuti speciali, e quindi pericolosi, il fatto è sicuramente più grave. E se vogliamo in questo caso lo è ancora di più, perché l’ecocentro intercomunale, abilitato al ritiro gratuito di tali tipologie di rifiuti, si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell’abbandono: insomma, un breve spostamento non gli sarebbe costato così caro”.