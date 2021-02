Mobili "scaricati" sul Guà, scattano le indagini: incastrato il titolare di una ditta di traslochi

Un uomo di 64 anni, residente a Montecchio Maggiore, è stato individuato e multato dalla Polizia locale di Arzignano per abbandono di rifiuti.

Tutto è partito alla fine di novembre quando, a seguito notizie e foto pubblicate nei social network, gli agenti erano venuti a conoscenza di un abbandono di rifiuti, sia sull’argine, sia nell’alveo del torrente Guà.

Da un primo sopralluogo è infatti emerso che ignoti avevano scaricato del mobilio e dei divani, gettandoli nell’argine e nell’alveo del torrente.

In quell'occasione non erano però emersi dei dati per risalire al trasgressore.

Verso la metà di gennaio, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono arrivati al comando alcuni spunti investigativi, dai quali è partita l’indagine per risalire al trasgressore. I dettagli acquisiti hanno permesso di risalire in successione ad alcune consegne di divani, ad avere un dato di un probabile furgone di una ditta di traslochi di Montecchio Maggiore d in particolare ad una consegna effettuata il 25 novembre.

Elementi che hanno permesso di risalire ad un furgone bianco di una ditta di traslochi.

Il titolare della ditta, con sede a Montecchio Maggiore, è statoconvocato al comando e, dopo avere visionato le foto dell’abbandono, ha ammesso le proprie responsabilità. Gli è stata quindi elevata immediatamente una multa di 500 euro. A discolpa ha ammesso le sue responsabilità come proprietario del mezzo, dichiarando che quel giorno lo aveva prestato ad un amico per un lavoro.