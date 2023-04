Abbandono di rifiuti, 18 sanzioni nel mese di marzo

Proseguono i controlli della polizia locale relativi all'abbandono dei rifiuti nei pressi delle isole ecologiche: nel mese di marzo sono state accertate 18 violazioni sanzionate con 300 euro ciascuna per un totale di 5400 euro



I controlli sono stati realizzati da personale in borghese grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate sulle auto civetta e posizionate nelle isole ecologiche.I filmati hanno permesso di individuare 11 persone responsabili dell’abbandono di rifiuti all’esterno dei cassonetti a San Pio X (in viale Camisano, via Bortolan e via Belli) e altre 7 in via Baracca, Vicolo de Campesani e Fasolo.