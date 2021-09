Schianto in A4: auto contro mezzo pesante, ferita una mamma illeso il figlio

Poco dopo le 11:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia per un incidente tra un’auto e un mezzo pesante: ferita la conducente, illeso un bambino di circa due anni.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la conducente della Mercedes Glk, la quale viaggiava con il figlioletto è finita contro il guardrail per poi rimbalzare in corsia ed essere investita dal camion.

I pompieri arrivati con due squadre da Vicenza e Arzignano, hanno liberato la donna rimasta incastrata che è stata presa in cura dal personale del Suem 118. Apparentemente illeso il bambino. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.