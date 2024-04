Tamponamento svincolo Vicenza nord: feriti i conducenti

Giovedì, intorno alle 16.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 tra lo svincolo di Vicenza Nord e l’intersezione dell’A4 in direzione Sud per un tamponamento tra due furgoni: leggermente feriti i due autisti.

I pompieri accorsi dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli autisti sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem. Sul posto la polstrada e gli ausiliari di autostrada.