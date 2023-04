A scuola con una pistola giocattolo, parte un colpo: minorenne denunciato

Inizio vacanze pasquali "col botto" che gli sono costate una denuncia. Protagonista un adolescente, studente dell'istituto professionale Saugo, in via dei Quartieri a Thiene, che nel primo pomeriggio di mercoledì ha fatto esplodere un colpo di pistola giocattolo in classe, a quanto sembra inavvertitamente.

Secondo quanto si è appreso il minorenne era arrivato in classe con la pistola a salve all'interno dello zaino e, alla fine delle lezioni, forse riponendo i libri, è partito un colpo. Un botto, appunto, che ha terrorizzato sia lui che i compagni e gli insegnanti. A quel punto, e dopo aver scoperto il responsabile della deflagrazione, sono stati chiamati i carabinieri. I militari, arrivati sul posto, hanno sequestrato l'arma giocattolo e denunciato alla procura dei minori lo studente, in quanto la pistola a salve - acquistabile liberamente nei negozi - era priva del tappo rosso di sicurezza, obbligatorio per non violare la legge.