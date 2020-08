Panico in A4, a piedi tra le corsie: avvocato scledense fermato dalla polizia

Percorreva a piedi la A4, tra auto e tir. Attimi di panico sulla A4 Venezia-Trieste, poco prima della barriera del Lisert.

L'uomo, un avvocato scledense, aveva lasciato la propria auto, una Skoda Yeti, in sosta in corsia di emergenza e aveva proseguito a piedi. Ad immortalarlo le telecamere di Autovie Venete. Da lì l'intervento della Polizia stradale che è riuscita a fermare l'uomo, in completo stato confusionale.

A seguito di accertamenti gli agenti hanno appurato l'uomo, aveva avuto un’accesa lite con la compagna per la quale l'aveva poi denunciato, era quindi salito in auto e aveva preso l'autostrada dove è stato poi fermato.