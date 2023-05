Proiettile recapitato alla sindaca: individuato e denunciato il responsabile

Un 53enne di Arzignano è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate in quanto ritenuto il responsabile della lettera con proiettile recapitata al sindaco della città del grifo Alessia Bevilacqua nella mattinata di mercoledì.



La sindaca aveva infatti ricevuto una busta di plastica chiusa inserite tra i documenti quotidiani delle attività d’ufficio. I militari, allertati della cosa, avevano repertavano e sequestrato il materiale avviando le ricerche dell’uomo che aveva consegnato il plico.



L'uomo è stato rintracciato dai militari dell’Arma nell’immediatezza del proprio domicilio di Arzignano e sulla base di quanto accaduto è scattata una perquisizione.



Qui i militari hanno rinvenuto nel cassetto della credenza situata nella cucina una pistola tipo “scacciacani”, priva di tappo rosso, contenete sei cartucce forate in ottone. Veniva inoltre rinvenuto materiale d’interesse per l’evento verificatosi nei confronti della sindaca di Arzignano.

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione degli investigatori dell’Arma per i dovuti sviluppi investigativi.