35enne trovato in possesso di cocaina

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, la sera dello scorso 3 luglio, nel Comune di Marostica, i militari del NOR - Sezione Radiomobile hanno effettuato il controllo di una Ford Fiesta di colore bianco con a bordo due giovani: un 26enne di Bassano del Grappa, quale conducente ed un suo amico 35enne di Marostica in qualità di passeggero.

Sin da subito i due hanno assunto un atteggiamento piuttosto anomalo, in particolare il 35enne mostrava un apparente immotivato stato di agitazione, tanto da indurre i militari a procedere ad un’accurata perquisizione. In effetti, nel corso di tale attività, il passeggero è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente grammi 3.45 di polvere bianca, tenuto nella tasca dei pantaloni.

Tenuto conto della persistenza del suo stato di inquietudine, i militari hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, oltretutto poco distante, e nella sua camera da letto è stata rinvenuta dell’altra sostanza dello stesso tipo pari a quasi 5 grammi, che a seguito di accertamento tecnico presuntivo è confermato trattarsi di cocaina, il tutto prontamente sottoposto a sequestro penale.

Ora l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari ad oltre 8 grammi.

Gli inquirenti svolgeranno ulteriori accertamenti volti ad individuare la destinazione ovvero i destinatari del quantitativo di droga posseduto dall’uomo di origine domenicana.

In ogni modo, avendo dichiarato ai militari operanti di far uso di cocaina, l’umo verrà segnalato anche alla Prefettura di Vicenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 quale assuntore di sostanza stupefacente per la successiva irrogazione delle previste sanzioni amministrative. A carico del conducente non sono state elevate infrazioni di alcun tipo.