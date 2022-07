Controlli straordinari, al setaccio i locali notturni: in campo anche la polizia americana

21 fogli di via, 8 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 11 avvisi orali. È il bilancio delle operazioni di controllo straordinario effettuate questo fine settimana, disposte con un’ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, al fine di prevenire situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza, la presenza di episodi di microcriminalità, lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni sono state effettuate con l’impiego giornaliero di oltre 40 uomini appartenenti alla Questura di Vicenza, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale di Vicenza ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato. Inoltre, hanno preso parte ai controlli notturni anche la SETAF ed il N.A.S. dei carabinieri, la military police ed i vigili del fuoco.

Le attività si sono concentrate prevalentemente nella zona di campo Marzio, via Rattazzi,corso San Felice e Fortunato, il Quadrilatero, via Gorizia, zona dell’ospedale San Bortolo, nonché nelle vie del centro storico, più precisamente in contrà Pescherie Vecchie, piazza Garibaldi, via Zamenhof e via dell’Oreficeria.

Speciale attenzione è stata riservata a quelle aree dove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti cittadini per la commissione di attività illecite. Nello specifico, nella nottata tra venerdì e sabato sono stati effettuati controlli mirati nelle discoteche e nei locali notturni, oltre che nei bar e nei locali pubblici oggetto di segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza per problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

L’attività orientata alla prevenzione e repressione dei reati si è conclusa con 273 persone identificate, di cui 72 stranieri e 56 con precedenti, 62 autoveicoli e 10 esercizi pubblici controllati.

Sono stati quindi disposti: 8 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, nei confronti, di un cittadino senegalese, di due cittadini nigeriani, due cittadini indiani, due cittadini marocchini ed un cittadino del Bangladesh, trovati in città senza essere in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia e con a proprio carico precedenti; 21 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza a carico di altrettanti soggetti con precedenti; 11 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri caratterizzati da un elevato livello di pericolosità sociale a causa dei numerosi precedenti.

«Il controllo sistematico dei Locali Pubblici è di fondamentale importanza per monitorare eventuali carenze anche dal punto di vista autorizzatorio – il commento del questore Paolo Sartori - ovvero mancanze o lacune nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale. Oltre a ciò, consente di individuare soggetti dediti alla commissione di attività criminali, talvolta presenti illegalmente nel nostro Paese. Allo stesso modo, le attività di intervento in fase preventiva nei fine settimana e nelle ore notturne, allorché le aree urbane sono caratterizzate da una più consistente presenza di persone, soprattutto nel periodo estivo, sono di fondamentale importanza al fine di garantire maggiore tranquillità ai cittadini, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza».