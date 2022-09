75enne si perde nel bosco, ritrovato dal Soccorso alpino

In giro per funghi nei boschi, due amici si sono persi di vista. Una volta che uno dei due è tornato a Campomuletto, da dove erano partiti, e non ha più visto rientrare l'amico, il cui cellulare non era raggiungibile, ha dato l'allarme.

Attivato attorno alle 14, il Soccorso alpino di Asiago ha fatto uscire le sue squadre, che si sono distribuite nell'area indicata dal chiamante. Dopo un'oretta, la centrale è riuscita a contattare il disperso, un 75enne di Vicenza, e a risalire alle coordinate del punto in cui si trovava, comunicate via radio ai soccorritori, che si sono avvicinati, finché c'è stato il primo contatto vocale.

Una volta individuato, una squadra lo ha raggiunto nei pressi di una pista forestale da esbosco e da lì lo ha guidato alla strada bianca più vicina. Caricato a bordo del fuoristrada, il cercatore di funghi è stato accompagnato alla macchina.