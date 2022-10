Ruba cibo al Lidl, denunciato 50enne

Denunciato per avere rubato il cibo del supermercato. È una storia che risale a qualche sera fa quando, al 112, i carabinieri hanno una richiesta di aiuto proveniente dal Lidl di Bassano del Grappa, dove i dipendenti riferivano di aver subito una rapina ad opera di un uomo che si era appena allontanato.

Le gazzelle dell’arma, in pochi minuti, hanno raggiunto l’esercizio commerciale, dove hanno appreso che alle 19:50 circa, un soggetto descritto come di etnia africana, dopo essersi aggirato tra le corsie del supermercato, aveva trafugato della merce alimentare occultandola nelle proprie tasche del giubbotto e dei pantaloni. Raggiunte le casse, gli sarebbe stato chiesto di pagare le cose che nascondeva e, per tutta risposta, l’uomo sarebbe ritornato nelle corsie, riponendo sugli scaffali solo una parte dei prodotti per poi ripresentarsi alle casse dove è stato invitato a riporre sul nastro la restante merce.

L’uomo, dopo aver forzato la barra metallica a protezione dell’uscita, si sarebbe diretto verso l’esterno del supermercato, affrontato dal direttore che ha cercato di farlo desistere da tale comportamento. Il nordafricano però avrebbe strattonato quest’ultimo, facendo poi perdere le proprie tracce. A quel punto, sulla base delle descrizioni raccolte dai testimoni, i militari hanno iniziato una tempestiva attività di indagini ed estendevano le ricerche dell’uomo, a tutte le FF.P. presenti sul territorio.

Alle successive ore 23 circa, una volante del commissariato di Bassano ha comunicato che avevano fermato un uomo a bordo di una bicicletta che corrispondeva sommariamente alla descrizione del responsabile della rapina, e aveva con sé generi alimentari probabilmente riconducibili a quelli sottratti. Accompagnato quindi presso la caserma carabinieri di Bassano, questi veniva riconosciuto dal personale del supermercato e denunciato in stato di libertà per rapina impropria.