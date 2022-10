Ricettazione, arrestato 46enne

Al termine di una complessa attività di indagine, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 ottobre, il personale della squadra mobile di Vicenza ha rintracciato nel centro cittadino L.M., cittadino marocchino di anni 46, residente a Vicenza.

L’uomo è stato colpito da ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Vicenza per una condanna passata in giudicato di sei mesi di reclusione per il reato di ricettazione, commesso alcuni anni fa, e per il quale era stato indagato in stato di libertà. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Vicenza.