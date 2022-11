35enne trovato morto all'interno di un camper

Una terribile scoperta. Il cadavere di un 35enne, residente a Recoaro Terme, è stato trovato nella primissima mattinata di domenica 20 novembre dalle forze dell’ordine, all’interno di un camper situato in un parcheggio di via Pazienti, a Jesolo. Si tratterebbe di tale S.C., al momento sono note solo le iniziali.

Attualmente non è ancora chiara la dinamica del decesso, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe da escludere un omicidio. Tra le ipotesi, quella legata a un malore o a un gesto estremo. Al momento la polizia sta portando avanti le indagini per comprendere le cause della morte, per la quale probabilmente verrà disposta l'autopsia.

È toccata proprio alla polizia la tragica scoperta, dopo che una pattuglia era stata mandata sul posto in seguito alla segnalazione di un residente nella zona, una strada abbastanza isolata che conduce a un'area residenziale di recente costruzione, che avrebbe notato il camper parcheggiato per molte ore. Una volta entrati nel mezzo, gli agenti non hanno potuto fare altro che constatare la presenza del cadavere dell’uomo.