A Costabissara il trofeo carrozzeria Mundial è di Matteo Negrini e Greta Carretta

A Costabissara concluso il trofeo Carrozzeria Mundial competizione di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Livio de Soghe. Erano in 150 i tennisti in tenzone coordinati da Alessandra Babbi che ha decretato la vittoria di Matteo Negrini e Greta Carretta. Negrini under 16 del San Martino Buon Albergo ha dominato l’incontro di finale con Edoardo Sartori under 18 del Tennis Club di Arzignano. Terzi posti per Francesco Marangon dei Comunali e per Tommaso Simeone dello Sporting Club di Verona, che aveva da poco vinto il 3^ di Lonigo. In evidenza Federico Alifuoco del Sovizzo con 6 vittorie e con 4 Massimo Giaretton del Dueville e l’under 16 dei Comunali Giovanni Stimamiglio. Nel femminile Greta Carretta under 18 dei Comunali che ha messo in seconda piazza Monica Gasparini del Breganze. Bronzi per l’under 16 del Santorso Virginia Carnino e Giorgia Spolaor under 14 del Green Garden di Mestre. A Sandrigo si è concluso anzitempo il torneo giovanile con una quarantina di giovani racchette, diretto da Louis Anthony Hyde. Poche le adesioni rispetto alla programmazione e chiusura del torneo in anticipo. Questi gli esiti. Nell’under 10 Paolo Loi del Gavardo Brescia con Tommaso Radic dello Sporting Mestre. Nell’under 12 Andrea Ranzato del Sovizzo con Nicholas Disegna del Green Garden di Mestre. Nell’under 14 Daniele Lorenzi del Sovizzo con il mantovano Leonardo Ariotti. Nell’under 16 finale tutta dei Stimamiglio dei Comunali di Vicenza. Primo posto per Pietro e secondo per Giovanni, terzi posti per Ettore Vedove del Bassano e per Andrea Zilio Grandi del Palladio ‘98. Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza è iniziato l’Open maschile Fl Service con oltre un centinaio di partecipanti. E’ diretto da Raffaella Bettini 15 le gare in programma nella giornata domenicale. A Sovizzo dal 23 Luglio al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. A Dueville rodeo femminile di 3^ categoria nel prossimo weekend trofeo “net 1 soluzioni informatiche”. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. Nel weekend 30/31 a Sandrigo Rodeo Estivo maschile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 14/ torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale. Iscrizioni che devono pervenire a portale Fit entro le ore 12 del 28/7.