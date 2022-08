Concluso a bassano il circuito young boys dai 10 ai 16 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Bassano concluso il circuito giovanile Young Boys diretto da Marco Moretto con la supervisione di Arianna Albertoni. Erano 66 i giovani dai 10 ai 16 anni a confronto sui rossi di Via Col Fagheron. Questi i verdetti. Nell’under 10 il rodigino Biagio Pennacchietti con il giocatore di casa Adalberto Bergozza. Nell’under 12 il bassanese Edoardo Poloni con il portacolori del Villafranca Raffaele Faccioli; nell’under 14 Alberto Battaglia altro beniamino di casa in due set su Federico Zuin del Tc Padova. Nell’under 16 vetrina che si presenta come un torneo adulti con 17 partecipanti, podio tutto di casa dove Alberto Battaglia si concede un successo bis in due set su Davide Farronato. Nel femminile per le under 10 Emma Andreetta del Volpago su Francesca d’Incà del Sedico. Per le under 12 Giulia Zoppas del Caneva con Camilla Iannece del Bolzano. Nell’under 14 la fiorentina Anna Trevisan al terzo set su Giulia Zoppas del Caneva. Nell’under 16 la player di casa Lavinia Bortolaso al long tie-break sulla toscana Anna Trevisan. Fino al 4 Settembre torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti, sono 150 in competizione tra maschile e femminile ed un montepremi di 1.300€. Otto le gare di Martedì 23 con inizio alle ore 12.30. A Creazzo dal 27/8 al 10/9 Open maschile Falco Forever. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Fabio Giaretta. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Agosto fino ai giocatori 2.8, per quelli di categoria superiore da determinarsi. A Noventa Vicentina circuito veterani dal 27/8 al 11/9. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese. Iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys dal 3 al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin. Iscrizioni entro le ore 12 del primo di Settembre.