Ceccato si regala il Due Valli tricolore

Vittorio Ceccato non vuole lasciare nulla al caso e per preparare al meglio la ripresa nel Trofeo Italiano Rally, prevista con il Rally Lana di metà Luglio, il pilota di Bassano del Grappa ha deciso di presentarsi al via del Rally Due Valli. L'appuntamento scaligero, giunto a spegnere la sua candelina numero quarantadue, vedrà al via la terza forza tra gli Over 55, in ottica TIR, pronta a tornare a calcare strade ben note. “Attualmente siamo terzi in campionato” – racconta Ceccato – “e vogliamo essere pronti per andare al Lana con il coltello tra i denti, cercando di migliorare ulteriormente la nostra posizione in classifica tra gli Over 55. È dal 2020 che non corro al Due Valli ma sono felice di tornare su queste strade dove ho ottenuto importanti soddisfazioni. Penso, ad esempio, al nono assoluto e secondo di classe del 2017 nel regionale ma anche al terzo di classe nel 2016. Sono pronto.” Se sul fronte tecnico nulla cambierà, con il portacolori di New Turbomark Rally Team sostenuto come da tradizione da Jteam che sarà al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, un'importante novità arriverà dal sedile di destra con l'arrivo di Daniel Pozzi. “Daniel è un ottimo professionista” – sottolinea Ceccato – “ed il suo contributo sarà determinante per affrontare al meglio una gara tosta come il Due Valli. Tornerò sulla stessa vettura che ho utilizzato quindici giorni fa al San Martino di Castrozza ed il fare tanti chilometri mi aiuterà indubbiamente a mantenere elevato l'affiatamento con la Fabia di P.A. Racing.” Una presenza fuori dal programma stagionale preventivato ma che, conti alla mano, potrebbe ingolosire ulteriormente un Ceccato che, guardando alla Coppa Rally ACI Sport di quarta zona, viaggia in ottava posizione tra gli Over 55 e che, sfruttando il coefficiente maggiorato a quota due, potrebbe rilanciare un'inaspettata rincorsa alla finale nazionale. Due le giornate di gara previste per l'evento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally in quel di Verona, ad iniziare dalla qualifying stage “Postuman” (2,01 km), anche sede dello shakedown, che precederà il via ufficiale del primo pomeriggio, con partenza da Veronafiere. Due passaggi a “San Mauro di Saline” (12,94 km), intervallati dal ritorno a “Postuman”, completeranno il programma di Venerdì 28 Giugno, prima di darsi appuntamento l'indomani, Sabato 29 Giugno, sul duplice giro a “Moruri” (14,03 km) ed a “Bolca” (25,26 km). “Grazie a tutti i partners che hanno reso possibile la partecipazione ad un evento così prestigioso” – conclude Ceccato – “e cercherò di fare del mio meglio per sfruttare questa occasione. Confrontarsi con i migliori dell'italiano sarà uno stimolo per cercare di crescere e di allenarsi in vista del prossimo Lana. Ho un pacchetto notevole a disposizione e sono certo che avremo modo di lavorare tutti in sintonia. Ancora qualche giorno d'attesa e si parte per Verona.”