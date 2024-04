Ceccato ko alla prima al Marca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Tante aspettative quanta delusione per un Rally della Marca che ha portato in dote a Vittorio Ceccato un boccone decisamente amaro. Il pilota di Bassano del Grappa si presentava ai nastri di partenza del secondo atto del Trofeo Italiano Rally, pur essendo all'esordio nella serie, con tanta voglia di tentare l'assalto al podio tra gli Over 55, quarto in partenza, e con il desiderio di ricucire il gap nella generale. Dopo un buon shakedown l'unica giornata di gara, quella di Sabato scorso, presentava condizioni meteo particolarmente complicate con la scelta delle gomme diventata un rebus. Il portacolori di Dimensione Corse, sostenuto anche da Jteam, prendeva il via della lunga “Monte Cesen”, affiancato da Rudy Tessaro sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, ma una leggera toccata in discesa diventava già fatale, costringendo il vicentino al ritiro. “È stata una grande delusione” – racconta Ceccato – “perchè contavamo molto sulla prima gara veneta del TIR. Volevamo punti importanti, sia nella generale che nella Over 55, ma il meteo avverso non ci ha aiutato, rendendo molto difficile la scelta delle gomme. Siamo partiti carichi, per stare agganciati ai primi, e l'avvio sul Cesen era buono. Su un tratto in discesa, molto insidioso, abbiamo toccato leggermente ed abbiamo piegato lo scarico. Questo ha ostruito l'erogazione della potenza e, una volta usciti dalla speciale, abbiamo parlato con lo staff di P.A. Racing, preferendo fermarci. Davvero un peccato chiudere il Marca così in anticipo.” Lo sguardo di Ceccato è però già orientato alla prossima trasferta, quella prevista per il 24 ed il 25 di Maggio in un'altra classica del rallysmo tricolore, il Rally del Salento. Una partecipazione attesa con ansia, in grado di rilanciare pesantemente le ambizioni personali grazie al coefficiente maggiorato che metterà sul piatto un bottino importante di punti. “Tutte le nostre energie sono puntate al Salento ora” – aggiunge Ceccato – “perchè il passato è già passato. Il coefficiente maggiorato della trasferta pugliese ci consentirà di recuperare quanto abbiamo lasciato per strada al Marca. Grazie a Rudy, per l'enorme lavoro svolto nel preparare al meglio il Marca. Grazie a P.A. Racing, sempre al top le loro auto. Grazie a Dimensione Corse, a Jteam ed a tutti i partners che ci stanno sostenendo in questo ambizioso programma. Cercheremo di onorare al meglio la fiducia di tutti con i fatti, a suon di risultati.”