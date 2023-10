Ceccato è quarto assoluto al Palme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Jteam festeggia il miglior risultato in carriera, da quando è entrato nella classe regina, di un Vittorio Ceccato che, al recente Rally delle Palme, ha migliorato quel sesto nella generale che risaliva al Trofeo Maremma dello scorso anno. Il pilota di Bassano del Grappa, con Rudy Tessaro sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, ha concluso la trasferta ligure ai piedi del podio della classifica assoluta. Dopo un buon avvio sulle speciali iniziali del Sabato, piazzandosi in quinta piazza, il portacolori della compagine bassanese alzava il ritmo sulla “Bignone”, salendo già in quarta. Il distacco, poco più di una decina di secondi dal gradino più basso del podio, non risultava essere così incolmabile con l'apertura della seconda tornata che lo vedeva migliorare sensibilmente i propri riscontri cronometrici, allineandosi al treno dei migliori. Il secondo passaggio sul “Langan”, quarto tempo al controllo stop, dilatava sensibilmente il gap dal trittico di testa con Ceccato che, vista l'impossibilità del rientro in lotta, decideva di consolidare la posizione e di difenderla dagli attacchi di un'agguerrita concorrenza. Al via dell'ultima prova speciale, quella di “Bignone”, erano poco più di sei i secondi di vantaggio sul quinto ma, grazie ad un bel colpo di reni, il vicentino regalava soltanto sette decimi al diretto rivale, dando via ai festeggiamenti per il miglior risultato di sempre tra i big. Un quarto assoluto, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2 che assume un valore ancora maggiore per l'essere stato colto su strade che hanno segnato l'indelebile storia del Sanremo. “Dopo le belle sensazioni del Piancavallo cercavamo un'occasione di riscatto” – racconta Ceccato – “e quale poteva essere la migliore se non quella di correre su strade che sono state rese iconiche dal mondiale. Partivamo in coda al Sanremo del tricolore, effettuando un giro in meno di speciali. Strade completamente nuove per noi, mai viste prima, con un elenco iscritti ben nutrito e con piloti venuti qui per preparare al meglio future apparizioni. I locali si sono dimostrati particolarmente forti ma abbiamo tenuto testa anche a loro. Il prossimo obiettivo diventa quindi quello del podio ma intanto ci godiamo questo che è il nostro best in carriera. Lo voglio condividere con tutti quelli che mi stanno vicino, in particolare a Rudy che ha sempre creduto nelle nostre capacità. Grazie a P.A. Racing perchè mi sta facendo crescere parecchio e mi segue con la sua professionalità. Grazie a Jteam, a Dimensione Corse ed alla G TIM che mi supportano a livello logistico. Grazie a tutti i nostri partners, fondamentali in ogni occasione.”