Ceccato e l'Abeti rinnovano il matrimonio toscano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Ormai non è più una novità ma è sempre emozionante vedere il modo nel quale Vittorio Ceccato si sia innamorato, così profondamente, della Toscana e dei suoi eventi sportivi, al punto da renderli immancabili nel programma di ogni stagione e, anche quest'anno, il pilota di Bassano del Grappa ha rinnovato i propri voti. Dopo aver preso parte al secondo round della Coppa Rally ACI Sport di sesta zona, il Trofeo Maremma chiuso al secondo posto tra gli Over 55 ed appena fuori della top ten in classe, il portacolori di Jteam sarà della partita al prossimo Rally degli Abeti e dell'Abetone. L'unica punta del sodalizio bassanese si prepara quindi a tornare in quel di San Marcello Pistoiese, i prossimi 20 e 21 Maggio, per cercare di incamerare punti utili per la classifica Over 55 di zona che attualmente lo vede al quinto posto, a soli sette punti dal pass per la finale. Più in salita la situazione in classe ed in ambito di R Italian Trophy di zona, con la fotografia della prima che lo vede ancora a secco e con la seconda che lo segnala in decima posizione. “Amo la Toscana” – racconta Ceccato – “ed è sempre un enorme piacere tornare a correre qui, tra tanti amici. Siamo consapevoli che, un po' come in ogni zona, ci si debba scontrare con piloti locali di elevato valore, spesso protagonisti in serie maggiori, ma questo ci permette di continuare quel percorso di crescita che abbiamo iniziato quest'anno. Il livello è molto alto in sesta zona e per un gentlemen driver come me entrare nei primi dieci assoluti sarebbe già una grossa soddisfazione. Certo, l'obiettivo è quello di poterci avvicinare a quelli che vanno forte davvero e che si giocano le assolute ma stiamo lavorando sodo per poterci arrivare presto.” Sempre in coppia con l'inseparabile Rudy Tessaro il vicentino tornerà alla guida della Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, deciso a migliorare uno score personale che in due presenze all'Abeti, nel 2022 e nel 2021, vanta un quindicesimo assoluto come miglior risultato assoluto. Saranno due le giornate di gara previste per l'edizione del quarantennale, ad iniziare da un Sabato 20 Maggio che metterà sul piatto due passaggi su “Le Torri” (9,75 km) che saranno intervallati dalla “Dynamo Camp” (4,11 km), prima di dare spazio ad una Domenica incentrata sulla doppia tornata a “Piteglio” (7,32 km) ed a “Limabetone Memory” (13,30 km). “Arriviamo agguerriti all'Abeti” – aggiunge Ceccato – “perchè siamo consapevoli di avere alle spalle un team di professionisti che lavora per farci centrare i nostri obiettivi. Con P.A. Racing abbiamo iniziato un progetto di miglioramento e continuerà per tutto il 2023, infatti affronteremo un test, prima di questa trasferta. Le condizioni meteo non promettono nulla di buono ma potremo sfruttare il fatto di conoscere quasi tutte le speciali previste, fatta eccezione per una soltanto. Quest'anno abbiamo lavorato molto anche alla preparazione fisica quindi ci aspettiamo di poter avere maggiori riscontri, rispetto al passato. Un particolare ringraziamento a tutti i partners che ci sostengono, al mio staff che è sempre impeccabile, a tutta la P.A. Racing, a Dimensione Corse, a Jteam ed al suo onnipresente presidente Jack Battaglia.”