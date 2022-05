Temperatura in casa: 12 consigli per avere bollette contenute

Impostare una temperatura errata in casa, sia in estate che in inverno, può incidere in modo significativo sulle bollette luce e gas. Riscaldare gli ambienti di casa nel corso della stagione fredda e raffreddarli in occasione dei periodi più caldi dell’anno richiede una grande quantità di energia. Per questo motivo, è importante saper controllare l’energia per il riscaldamento e per il raffrescamento di casa nel modo appropriato. Grazie all’osservatorio congiunto di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it sono stati individuati i 12 consigli per sfruttare al meglio la temperatura in casa e risparmiare, senza rinunciare al comfort necessario in inverno e in estate.

Per affrontare i mesi più freddi dell’anno è necessario ricorrere ad un sistema di riscaldamento efficace ed efficiente. Nelle abitazioni in cui il riscaldamento è autonomo, si possono controllare consumi e temperatura, gestendo in modo diretto il dispendio di gas naturale, più alto nei mesi invernali.

Allo stesso modo, in estate, per combattere le temperature elevate, è necessario affidarsi a sistemi in grado di rinfrescare l’aria in casa. Utilizzando un condizionatore è, quindi, possibile abbassare la temperatura degli ambienti domestici, contrastando il caldo torrido esterno. L’utilizzo di sistemi di questo tipo, però, comporta un picco nei consumi di energia elettrica. Per gli utenti c’è la possibilità di gestire in autonomia i sistemi di raffrescamento in casa per affrontare il caldo più inteso, senza pesare troppo sulle bollette.

In un periodo di crisi energetica come quello in corso, con i prezzi di luce e gas alle stelle, diventa fondamentale evitare gli sprechi e massimizzare la resa dell’elettricità e del gas naturale, anche per non incorrere in una stangata in bolletta. Ù

L’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it ha individuato 12 consigli da mettere in pratica per sfruttare al meglio la temperatura in casa, massimizzando l’efficienza energetica ed evitando gli sprechi senza rinunciare al riscaldamento durante i mesi invernali ed al raffrescamento durante i mesi estivi.

12 consigli per risparmiare sulla temperatura domestica

Riscaldamento

1 Impostare la temperature corretta mai superare i 20° C in casa durante la stagione fredda Per ogni grado aggiuntivo, si registrerà (a parità di tempo di utilizzo) un aumento del 5-7% sulla spesa di gas

2 Eliminare qualsiasi ostacolo dai radiatori il calore deve poter circolare liberamente per evitare inutili sprechi di energia: Per massimizzare l’efficienta è possibile installare dei pannelli isolanti tra il muro ed il termosifone

3 Installare valvole termostatiche ad ogni termosifone si mantiene la temperatura impostata costante si riduce l’intensità del riscaldamento negli ambienti poco utilizzati e si taglia di circa un terzo i consumi legati al riscaldamento

4 Evitare spifferi e le fuoriuscite di aria calda verso l’esterno ridurre al minimo la dispersione termica installare nuovi infissi ad alta efficienza di coibentazione, ed evitando di aprire le finestre quando il riscaldamento è accesso

5 Manutenzione dell'impianto periodicamente la caldaia deve essere controllata da un tecnico qualificato e i radiatori spurgati dell'aria una caldaia non efficiente arriva a consumare fino al 30% in più di gas

6 Scegliere una caldaia in base all'efficienza energetica una caldaia ad alta efficienza può consumare molta meno energia la spesa maggiore legata all’acquisto (spesso ridotta dalle detrazioni fiscali) sarà facilmente ammortizzata nel corso degli anni di utilizzo;

Condizionatore

7 Impostare la temperature corretta fissare la temperatura in casa tra i 7 e gli 8° C più in basso rispetto alla temperatura esterna; abbassare ulteriormente la temperatura obiettivo del condizionatore causerà un picco nei consumi

8 Alternare l'utilizzo del ventilatore optare in particolare peri modelli da soffitto sono ottimi strumenti per contrastare il caldo torrido. Questo tipo di dispositivo consuma poca energia elettrica ed offre una buona sensazione di fresco, soprattutto se utilizzato in combinazione ad un più efficace sistema di raffrescamento come il condizionatore.midificazione.

9 Evitare le fuoriuscite di aria fredda verso l’esterno chiudere sempre gli infissi quando il condizionatore è accesso un picco dei consumi può essere evitato stoppando la dispersione termica

10 Sfruttare la deumidificazione eliminare l’umidità dell’aria, tramite l’apposita funzione del condizionatore la temperatura si può ridurre di circa 3° C ed anche la sensazione di afa sarà molto meno intesa

11 Manutenzione del condizionatore si garantisce un’efficienza più elevata ad esempio pulendo i filtri periodicamente si ottiene un taglio quindi dei consumi, si prolunga la vita del condizionatore e l'aria sarà ancora più pulita

12 Scegliere un condizionatore ad alta efficienza scegliere la tecnologia Inverter si ottiene un risparmio energetico (fino al 50%) regolando il consumo di energia in modo dinamico, in base alla temperatura raggiunta in casa