Cos’è il bonus luce, gas e come ottenerlo

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale.

Comune di Vicenza - Nuovo bonus luce e gas, c’è tempo fino al 22 dicembre per fare domanda online al Comune di Vicenza.

Il nuovo sostegno deciso dall’amministrazione per le famiglie in difficoltà economica a causa del Covid può essere richiesto da chi ha un Isee fino a 35 mila euro e può dimostrare di aver patito nel 2020 o nel 2021 una riduzione del reddito superiore al 25% rispetto al 2019.

Il contributo varia da 400 a 800 euro in base al numero dei componenti della famiglia.

Chi può presentare domanda

essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

essere residente nel Comune di Vicenza;

aver subito, nell’anno 2020 o 2021, una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25% rispetto all’anno ante pandemia (2019);

essere in possesso di un’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente di cui al Dpcm 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore non sia superiore a 35.000 euro;

essere titolari delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo.

A chi è destinato?

Il bonus può essere richiesto da famiglie che hanno un disagio economico o fisico.

viene inteso come una malattia che costringe le persone ad usare apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, elencati e riconosciuti dalla legge e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il disagio economico invece, corrisponde a redditi al di sotto di una certa soglia e a un numero determinato di persone che fanno parte della famiglia.

Chi può richiedere il bonus energia elettrico?

Bonus elettrico per Disagio Economico

Fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4;

Fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4;

E con una certificazione ISEE fino a:

8.265 € per la generalità degli aventi diritto;

oppure 20.000 € per i nuclei familiari con più di tre figli a carico.

Bonus Elettrico per Disagio Fisico

Possono usufruire del bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o che ospitano un soggetto affetto da tale malattia che rende necessario l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali.

I Bonus Energia si possono ricevere entrambi

Il bonus sociale per disagio economico e quello per disagio fisico (detto anche "disagio familiare") sono cumulabili, sia per la luce che per il gas, qualora si rispettino i requisiti di ammissibilità necessari.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata tramite il Caf che si occuperà di inviarla al Comune di residenza per autorizzare il fornitore di energia ad erogare il bonus.

Al Caf l’interessato dovrà presentare: