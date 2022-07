Come sbrinare congelatore e frigorifero velocemente

Quando arriva il momento di sbrinare il freezer non è mai piacevole, perché spesso è un’operazione lunga e noiosa. Quello che vorrei fare oggi è, quindi, darvi qualche dritta su come sbrinare il freezer in 10 mosse, nel modo più rapido possibile e soprattutto senza “spaccarsi” la schiena.

ll congelatore è l’elettrodomestico che ci permette di conservare i gelati e i cibi pronti se non amiamo stare dietro i fornelli o non abbiamo tempo di cucinare. Con l’arrivo dell’estate aumenta anche la voglia di gustarsi un buon gelato. Quindi avere il freezer pulito e senza ghiaccio è indispensabile per conservare al suo interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Con il passare del tempo inevitabilmente si forma il ghiaccio e si fa fatica ad aprire i cassetti, se ci troviamo alle prese con questo problema, allora è arrivato il momento di sbrinare il congelatore.

Può sembrare un compito lungo e difficile, ma grazie a piccoli trucchi in poco tempo avremo un elettrodomestico come nuovo.

Ogni quanto sbrinare

Almeno ogni 6 mesi è consigliabile sbrinare il freezer e il frigo, eliminando l’eccesso di ghiaccio che si forma all’interno e che mette a repentaglio la conservazione degli alimenti, prima che la patina di ghiaccio diventi spessa e renda difficile aprire e chiudere i cassetti. A questo inconveniente deve essere aggiunto un aumento dei costi in bolletta, perché il motore sotto sforzo consuma più energia per raffreddare.

Come sbrinare il congelatore

La prima cosa da fare e svuotarlo completamente, se abbiamo al suo interno molto cibo e non vogliamo consumarlo tutto, dobbiamo metterlo al sicuro e non interrompere la catena del freddo.

Quindi per mantenere la qualità del cibo dobbiamo posizionarlo all’interno di borse termiche riempite con mattonelle refrigeranti congelate nei giorni precedenti. Una volta chiusa la borsa, per isolarla termicamente, possiamo coprirla con fogli di giornale così da rallentare lo scongelamento del cibo.

Sistemato il contenuto, dobbiamo staccare la spina del congelatore. Se collegato al frigorifero possiamo semplicemente spegnerlo con l’apposito pulsante. In questo modo si evita di sforzare il motore del congelatore e quindi di consumare energia in più.

Se non abbiamo molto tempo a disposizione e vogliamo eliminare velocemente il ghiaccio in eccesso, possiamo utilizzare l’acqua bollente. Una volta scaldata e raggiunta la temperatura, la versiamo in contenitori di plastica che poi andiamo a posizionare all’interno dei cassetti. Il calore scioglie il ghiaccio che poco alla volta si stacca dalle pareti.

Quando i pezzi possono essere rimossi, li possiamo mettere all'interno di una bacinella, mentre con una panno in microfibra eliminiamo l'acqua in eccesso.

Per rimuovere i pezzi più grandi, un aiuto ci viene da appositi raschiett i. Pensati per il congelatore, l’importante e non agire con forza per non correre il rischio di rompere la serpentina.

Una volta rimosso tutto il ghiaccio bisogna pulire i cassetti e le pareti del congelatore con acqua e aceto.

Se lo sporco è persistente possiamo utilizzare una miscela di acqua e bicarbonato che poi verrà eliminatsa con un panno pulito.

Dopo aver asciugato la parte interna, un piccolo trucco per rallentare la formazione del ghiaccio è quello di passare sulle pareti uno strato di olio vegetale.

Ora che il congelatore è pulito e asciutto possiamo attivare il tasto o collegare la presa, e chiudere la porta del freezer. In questo modo la temperatura ritornerà ad essere fredda.

Dopo una mezz’oretta, possiamo inserire i cassetti lavati e asciugati e sistemare il cibo all’interno, controllando se è ancora congelato. Se risulta morbido, il processo di scongelamento è stato avviato e quindi dovrà essere consumato in giornata.

