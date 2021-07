Come lavare il costume da bagno: i consigli utili per non rovinarlo

Le modalità e i prodotti da utilizzare per igienizzarlo e mantenerlo sempre come nuovo

D'estate una delle cose più belle e che si fanno frequentemente è un bagno rigenerante in mare o in piscina. Indumento indispensabile, in questo caso, è ovviamente il costume, che deve essere poi lavato accuratamente per mantenerlo come nuovo.

Lava sempre i costumi indossati, non lasciarli appallottolati nella borsa ancora umidi. La salsedine presente nell’acqua di mare e il cloro della piscina possono danneggiare le fibre, lo stesso i residui di crema abbronzante, il sudore e la sabbia, quindi vanno lavati tutti i giorni.

Nell'operazione di lavaggio bisogna tenere conto del materiale con cui è realizzato: i più diffusi sono quelli in lycra o nylon, che possono essere attaccati da muffa o rovinarsi se non trattati nel modo corretto.

Sciacquare il costume quando si esce dall'acqua

Per non far sbiadire il colore del proprio costume, è opportuno sciacquarlo quando si esce dal mare o dalla piscina. Basta anche una rapida doccia con acqua dolce per rimuovere ogni residuo di sale, sabbia e cloro.

Rimuovere la sabbia

Se si è stati in spiaggia, la soluzione migliore per rimuovere la sabbia è quella di mettere il costume sotto un getto d'acqua diretto e strofinarlo. A volte, però, questo non è sufficiente e si deve quindi ricorrere al bicarbonato.

Una volta eliminata la sabbia superficiale, all'interno di un sacchetto per il bucato dobbiamo inserire il costume e il bicarbonato. Agitando la busta, il bicarbonato, grazie alla sua azione abrasiva, andrà a rimuovere anche i granelli più piccoli.

In alternativa si può utilizzare l'aspirapolvere: azionato alla minima potenza, questo elettrodomestico riesce infatti a rimuovere ogni granello di sabbia. Al termine si potrà procedere con il lavaggio.

Il lavaggio a mano

La soluzione migliore, soprattutto per i costumi con decorazioni ed applicazioni, è il lavaggio a mano. Innanzitutto bisogna lasciare il costume in ammollo in acqua tiepida aggiungendo poi un cucchiaio di bicarbonato per rimuovere ogni traccia di sporco.

Trascorsi venti minuti, le parti particolarmente sporche possono essere strofinate con il sapone di Marsiglia. Per avere un capo bello e disinfettato, non serve altro, infine, che sciacquarlo in acqua fredda e aceto.

Eliminare le macchie di crema solare

Per rimuovere gli aloni di crema o olio solare, il rimedio più efficace è l'utilizzo di una miscela formata da mezza tazza di acqua e un quarto di tazza di sapone di Marsiglia. Dopo di che si può procedere con il lavaggio. Nel caso le macchie siano dovute alla crema solare, la zona interessata deve essere trattata con acqua fredda e sapone di Marsiglia. Una volta strofinata per bene, si deve mettere sulla macchia il bicarbonato di sodio e lasciarlo agire per alcune ore. Trascorso questo tempo, si deve sciacquare con abbondante acqua fredda.

Se la macchia è invece dovuta all'olio solare, si deve applicare qualche goccia di detersivo per piatti, strofinare e risciacquare abbondantemente.

Come lavare i costumi da bagno in lavatrice

Se l'etichetta lo suggerisce, possiamo lavare il costume anche in lavatrice. In questo caso è necessario scegliere un lavaggio delicato, a freddo, o al massimo a 30° senza centrifuga. Per proteggerli, poi, si possono inserire all'interno del sacchetto a rete per la biancheria, così da rendere il lavaggio ancora più delicato.

Come conservare i costumi a fine estate

Una volta terminata l'estate i costumi devono essere conservati. Per farli durare nel tempo si devono piegare accuratamente senza forzare gli elastici degli slip, mentre le coppe del reggiseno devono essere posizionate una dentro l'altra. Devono inoltre essere conservati all'interno di sacchetti di stoffa, dato che quelli di plastica, non lasciando passare l'aria, potrebbero creare cattivi odori.