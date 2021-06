Come scegliere il condizionatore giusto

Quante volte abbiamo pensato a quanto sarebbe utile nei giorni di caldo e afa, avere un condizionatore d’aria nella propria casa.

Lo stravolgimento del clima e delle stagioni hanno portato estati sono sempre più calde. Ci sono periodi dell’anno in cui un condizionatore d’aria all’interno della propria abitazione può fare la differenza, soprattutto per quelle persone che soffrono di pressione bassa o per gli anziani che mal sopportano temperature troppo afose.

Il climatizzatore è un ottimo investimento per il benessere, aiuterà a creare un ambiente piacevole e salutare durante tutto l’anno e potrai anche migliorare la qualità dell’aria che respiri, in particolare se ci sono bambini, anziani e persone che soffrono di particolari patologie.

Prima di acquistare un climatizzatore è meglio informarsi sui modelli. Innanzitutto è fondamentale orientarsi su prodotti nuovi, perché provvisti di tecnologie di raffreddamento di ultima generazione. I climatizzatori più moderni infatti assicurano un’efficienza energetica maggiore. Portatili, a parete o monosplit i modelli sono tanti e anche se sembra quasi impossibile scegliere quello giusto, basta conoscere le caratteristiche e di sicuro troveremo quello adatto alle nostre esigenze.

I modelli

L'estate porta con sé sole, belle giornate, ma anche tanto caldo con cui siamo costretti a fare i conti soprattutto se dobbiamo rimanere in casa o in ufficio dove le temperature torride possono diventare una vera e propria sofferenza. Per combattere il caldo estivo e non perdere la concentrazione a lavoro, il condizionatore può diventare la nostra salvezza.

Condizionatore fisso

Perfetto se abbiamo una casa di piccole dimensioni, assicura un ambiente fresco senza ingombri perché viene montato a parete, possiamo scegliere tra il modello:

Con unità esterna : formato da una macchina interna che diffonde l’aria e un motore che invece si installa sul terrazzo

: formato da una macchina interna che diffonde l’aria e un motore che invece si installa sul terrazzo Senza unità esterna: ideale se non abbiamo un balcone o se non possiamo intervenire sull’estetica del palazzo, il motore viene sostituito da due bocchette da cui esce l’aria calda incanalata dall’apparecchio interno

Condizionatore portatile

Se non vogliamo intraprendere lavori di muratura allora possiamo godere dell’aria fresca del condizionatore, con il modello portatile. Facile da azionare, basta semplicemente collegarlo ad una presa elettrica, molti climatizzatori sono completati da rotelle, che permettono di spostarli da una stanza all’altra in modo semplice e veloce.

La potenza

Prima di scegliere un climatizzatore dobbiamo avere le idee chiare sulla superficie della stanza in cui installare l’apparecchio e sull’isolamento delle pareti. Di solito la potenza si misura in BTU/h (British Termal Unit orari) e corrisponde alla capacità di raffreddamento del condizionatore in un’ora. In linea generale per una stanza da:

25-30 mq ci vuole un condizionatore da 9.000 BTU/h

35-40 mq un apparecchio da 12.000 BTU/h

40 mq in su bisogna optare per una potenza di 18.000 BTU/h

Costi

I climatizzatori sono il nostro alleato durante le calde giornate estive e grazie a normative sempre più eco friendly, i modelli di ultima generazione hanno consumi decisamente ridotti. Inoltre, molti sono dotati di sensori di movimento che permettono all’apparecchio di spegnersi se la stanza è vuota.

Funzioni

La funzione principale dei climatizzatori è quella di rinfrescare, ma molti apparecchi possono avere funzioni aggiuntive come:

microclimi differenziati : il flusso di aria fresca viene canalizzato nella parte laterale dell’apparecchio per rinfrescare senza che il getto dell’aria colpisca direttamente le persone. I modelli top di gamma hanno anche dei sensori di presenza per capire dove siamo seduti e indirizzare il flusso d’aria altrove;

: il flusso di aria fresca viene canalizzato nella parte laterale dell’apparecchio per rinfrescare senza che il getto dell’aria colpisca direttamente le persone. I modelli top di gamma hanno anche dei sensori di presenza per capire dove siamo seduti e indirizzare il flusso d’aria altrove; modalità turbo : rinfresca rapidamente l’ambiente ed è perfetto quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro e vogliamo avere in pochi minuti la casa climatizzata;

: rinfresca rapidamente l’ambiente ed è perfetto quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro e vogliamo avere in pochi minuti la casa climatizzata; purificatore dell’aria : i condizionatori hanno diversi filtri che permettono di eliminare odori, polveri, sporco e batteri e rendere l’aria che respiriamo sana;

: i condizionatori hanno diversi filtri che permettono di eliminare odori, polveri, sporco e batteri e rendere l’aria che respiriamo sana; pompa di calore : molti dei modelli in commercio non solo sono pensati per rinfrescare l’ambiente, ma hanno anche la possibilità di scaldare le camere;

: molti dei modelli in commercio non solo sono pensati per rinfrescare l’ambiente, ma hanno anche la possibilità di scaldare le camere; connessione wi-fi: i modelli di ultima generazione permettono di gestire il condizionatore da remoto attraverso smartphone o tablet.

Prodotti online

Climatizzatore a parete

Climatizzatore fisso senza unità esterna

Climatizzatore fisso con unità esterna