Come sanificare il bagno e fare ordine

Il bagno è una delle stanze più usate e anche una delle più contaminate. Tuttavia, esistono diversi trucchi per igienizzare nel modo giusto. E' la zona della casa in cui l'igiene è fondamentale, soprattutto quando fa caldo. Grande o piccolo deve essere sempre pulito, privo di calcare e soprattutto in ordine. Avere tutto al posto giusto non è difficile, basta seguire alcuni piccoli consigli.

Pulizia

Per avere il bagno in ordine la pulizia è fondamentale, una volta l'anno rinnovare il colore. Gabinetto e rubinetti devo splendere ed apparire come nuovi. Per farlo basta utilizzare i prodotti giusti e quelli fatti in casa. La soluzione più efficace è quella di preparare un composto con bicarbonato, acqua calda e ammoniaca, pulire le parti interessate e in pochi minuti ritorneranno pulite ed igienizzate.

Anche la doccia deve essere sottoposta a particolari attenzioni perchè c'è sempre il rischio della formazione di muffa. Per eliminare ogni residuo nel box o sulla tenda, potete preparare una soluzione con aceto bianco, acqua e succo di limone. Una volta pronto, potete spruzzarlo sulla zona interessata e lasciarlo agire per poi togliere l'eccesso con l'acqua calda.

Per mantenere in ordine il bagno, è importante seguire una serie di semplici passaggi che aiutano a mantenere la pulizia e l'organizzazione. Ecco un piano dettagliato

Pulizia Quotidiana:

Lavandino e specchio: Pulisci il lavandino e lo specchio ogni giorno per evitare accumuli di sporco e macchie d'acqua.

Organizzazione degli Oggetti:

Usa contenitori: Utilizza cestini e contenitori per organizzare piccoli oggetti come trucchi, spazzolini da denti e prodotti per la cura personale.

Gestione dei Prodotti:

Elimina il superfluo: Getta via prodotti scaduti o che non usi più.

Pulizia Settimanale:

Piastrelle e pavimenti: Lava le piastrelle e il pavimento con un detergente appropriato.

Pulizia Mensile:

Controlla le scorte: Verifica le scorte di prodotti e rifornisciti se necessario.

