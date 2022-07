Piccioni: che malattie trasmettono e come allontanarli

I piccioni sono tra i volatili molesti quelli che creano maggiori problemi, svegliano all'alba con il loro suono ossessivo, sporcano con serie conseguenze per l’edificio e la salute di chi vi abita. Il guano può danneggiare in maniera irreparabile le superfici su cui si deposita, perché gli escrementi sono acidi, e corrodono legno e il metallo. I colombi sono abitudinari e poco puliti, portano numerose infezioni. Soprattutto se viviamo in condominio possono diventare l’incubo per tutti. Balconi sempre sporchi e igiene precaria.

Le malattie trasmesse dai piccioni

Alveolite allergica - Questa malattia attacca i polmoni per mezzo di una reazione allergica, provocando una polmonite da ipersensibilità. La causa si trova nella continua esposizione alla polvere che si stacca dalle piume o dal materiale fecale dei piccioni.

Salmonella - Il contagio si verifica quando si consumano alimenti che sono stati a contatto con la materia fecale di questi volatili.

Istoplasmosi - E' causata da un fungo chiamato istoplasma. Questo organismo si trova negli escrementi dei piccioni,

Criptococcosi - Il contagio si verifica, soprattutto, se si è in contatto con i nidi e vengono inalate le spore.

Riuscire ad allontanare i piccioni nel pieno rispetto della loro salute è importante e per farlo i metodi naturali sono i più efficaci.

Eliminare il cibo

Sembra un consiglio banale, ma la presenza di cibo non attira solo i piccioni, anche le formiche, le api e altri insetti non riescono a resistere agli avanzi lasciati incustoditi sui balconi. Oltre alle briciole, è consigliabile rimuovere anche le ciotole di cani o gatti perché il contenuto potrebbe attirare i piccioni.

Spaventapasseri

I piccioni sono spaventati dagli uccelli predatori come le aquile e nello stesso tempo temono i gufi: il motivo sta tutto nei brillio dei loro occhi dal caratteristico colore giallo. Per allontanare il colombo, ci basta acquistare le sagome dei gufi e posizionarle all’esterno.

Può capitare che i piccioni vadano a nidificare all’interno dei vasi, per proteggere le nostre piante preferite, oltre alle sagome dei gufi possiamo utilizzare delle girandole. I colori accesi, accentuati dal vento e dai riflessi della luce fanno allontanare i piccioni dal nostro balcone.

Superfici riflettenti

Gli uccelli non amano bagliori improvvisi e i piccioni non sono da meno, questo perché imbattersi in un fascio di luce li disorienta. Riuscire a creare questo effetto è davvero semplice ed economico. Tutti abbiamo in casa la carta stagnola e come ben sappiamo proprio per la sua consistenza si presta bene a diventare una superficie riflettente. Dobbiamo solo tagliare delle strisce e avvolgerle alla ringhiera del balcone o posizionarle sulla superficie del davanzale. Se non vogliamo utilizzare l’allumino, ma optare per oggetti di riciclo, allora l’alternativa è la carta delle uova di Pasqua. Anche in questo caso dobbiamo tagliare delle striscioline e posizionarle sulla ringhiera.

Riciclare gli oggetti è un modo per dargli nuova vita rispettando l’ambiente, questo è valido anche quando si tratta di piccioni. Un’altra superficie riflettente a costo zero è un vecchio cd rovinato. Una volta posizionato sul balcone i piccioni saranno spaventati dai riflessi e non si avvicineranno.

Se in casa non abbiamo questi oggetti, allora possiamo ricorrere al nastro riflettente. La superficie cangiane quando entra in contatto con i raggi del sole è in grado di produrre riflessi che allontanano i piccioni.

Odori intensi

Come succede nel caso di alcuni insetti, anche ai piccioni non piacciono gli odori intensi per questo sul davanzale della finestra possiamo posizionare una ciotola con spezie dall’aroma intenso come pepe, cannella e peperoncino.

Efficace in questo senso sono anche i diffusori di oli essenziali, scelta la miscela sgradita ai piccioni, gli uccelli si allontaneranno e noi avremo un gradevole profumo in casa.

Dispositivi a ultrasuoni

Un’altra soluzione efficace per allontanare i colombi dal terrazzo e totalmente innocua per loro, è il dispositivo a ultrasuoni. Il suono emesso spingerà i piccioni a tenersi alla larga dal nostro balcone.

