Vetri brillanti, senza aloni: ecco i trucchi

Lavare i vetri richiede pazienza, tempo e tanto olio di gomito e a volte il risultato non è perfetto. Per rendere il lavoro più facile è importante seguire alcune regole e poi utilizzare i prodotti giusti, naturali ed efficaci: i migliori alleati sono i panni in microfibra e gli sgrassatori naturali. Con questi soli due prodotti otterrai una pulizia che dura nel tempo ma soprattutto eviterai gli aloni, incubo quando si parla di pulizia dei vetri.

Gli errori da non commettere

Può sembrare banale, ma ci sono degli errori che commettiamo inconsapevolmente quando puliamo i vetri che possono favorire la comparsa degli aloni o rovinare gli stessi infissi.

La prima cosa da tenere a mente è quella di non pulire mai i vetri quando c’è il sole: il calore generato dai raggi fa asciugare rapidamente l’acqua o il detersivo e quindi diventa difficile a rimuoverli efficacemente e in tempo. Per sgrassare efficacemente i vetri, è importante non utilizzare l’acqua fredda e ricordare di non asciugare mai la superficie con scottex o tovaglioli di carta perché tendono a lasciare dei residui ostinati.

I prodotti per pulire i vetri

Per pulire i vetri delle finestre senza lasciare aloni scegliere i prodotti giusti è importante, tra quelli naturali ci sono alcuni che riescono a restituire un risultato brillante con poco sforzo:

Acqua e sapone : è la soluzione più semplice da realizzare e che nello stesso tempo assicura un risultato infallibile. Per ottenere vetri brillanti, basta versare un cucchiaio di sapone liquido in mezzo litro di acqua calda, una volta distribuito, è fondamentale sciacquare bene le superfici. Lo stesso risultato si ottiene con il detersivo per i piatti

: è la soluzione più semplice da realizzare e che nello stesso tempo assicura un risultato infallibile. Per ottenere vetri brillanti, basta versare un cucchiaio di sapone liquido in mezzo litro di acqua calda, una volta distribuito, è fondamentale sciacquare bene le superfici. Lo stesso risultato si ottiene con il detersivo per i piatti Acqua e aceto : disinfettante e antibatterico, l’aceto non può mancare tra i prodotti naturali per eccellenza per pulire i vetri. In un contenitore spray non si deve fare altro che inserire un bicchiere di aceto in mezzo litro di acqua calda, spruzzarlo sulla superficie così da rimuovere lo sporco e la polvere efficacemente

: disinfettante e antibatterico, l’aceto non può mancare tra i prodotti naturali per eccellenza per pulire i vetri. In un contenitore spray non si deve fare altro che inserire un bicchiere di aceto in mezzo litro di acqua calda, spruzzarlo sulla superficie così da rimuovere lo sporco e la polvere efficacemente Il limone : un’altra valida alternativa per detergere i vostri vetri profumata al limone. Grazie al naturale potere sgrassante qualche goccia di limone farà risplendere le superfici vetrate eliminando facilmente gli aloni. Per realizzare una miscela efficace, potete seguire questo procedimento: versate 500 ml di acqua tiepida in una bottiglia dotata di comodo spruzzino, aggiungete 3 cucchiai di succo di limone, un cucchiaino di bicarbonato e, se amate il profumo intenso di pulito, aggiungete anche qualche goccia di olio essenziale al limone, una fragranza che si adatta bene ad ogni ambiente, dalla cucina alla camera da letto. Prima di cominciare la pulizia dei vetri agitate per bene il tutto e, aiutandovi con un panno, strofinate il vostro composto sulla superficie. Vi basteranno pochi minuti per vedere un risultato impeccabile.

: un’altra valida alternativa per detergere i vostri vetri profumata al limone. Grazie al naturale potere sgrassante qualche goccia di limone farà risplendere le superfici vetrate eliminando facilmente gli aloni. Per realizzare una miscela efficace, potete seguire questo procedimento: versate 500 ml di acqua tiepida in una bottiglia dotata di comodo spruzzino, aggiungete 3 cucchiai di succo di limone, un cucchiaino di bicarbonato e, se amate il profumo intenso di pulito, aggiungete anche qualche goccia di olio essenziale al limone, una fragranza che si adatta bene ad ogni ambiente, dalla cucina alla camera da letto. Prima di cominciare la pulizia dei vetri agitate per bene il tutto e, aiutandovi con un panno, strofinate il vostro composto sulla superficie. Vi basteranno pochi minuti per vedere un risultato impeccabile. Patata cruda : sgrassa i vetri e li rende brillanti, basta tagliarla a metà e strofinarla sulla superficie, poi non si deve fare altro che risciacquare

: sgrassa i vetri e li rende brillanti, basta tagliarla a metà e strofinarla sulla superficie, poi non si deve fare altro che risciacquare Ammoniaca : l’ammoniaca è tra i componenti base di molti detersivi perché rimuove lo sporco efficacemente eliminando il grasso, l’olio e anche le incrostazioni più resistenti. L’ideale è utilizzarla diluita all’interno di acqua calda facendo molta attenzione e soprattutto arieggiando la stanza mentre la si utilizza

: l’ammoniaca è tra i componenti base di molti detersivi perché rimuove lo sporco efficacemente eliminando il grasso, l’olio e anche le incrostazioni più resistenti. L’ideale è utilizzarla diluita all’interno di acqua calda facendo molta attenzione e soprattutto arieggiando la stanza mentre la si utilizza Alcool : più sicuro dell’ammoniaca è una valida alternativa per pulire non solo i vetri, ma anche gli specchi. La miscela per risultati impeccabili è quella composta da mezzo litro d’acqua, una tazza di aceto e una di alcool

: più sicuro dell’ammoniaca è una valida alternativa per pulire non solo i vetri, ma anche gli specchi. La miscela per risultati impeccabili è quella composta da mezzo litro d’acqua, una tazza di aceto e una di alcool Ammorbidente : utilizzato soprattutto per il bucato, l’ammorbidente può essere impiegato anche sui vetri perché evita la formazione degli aloni

: utilizzato soprattutto per il bucato, l’ammorbidente può essere impiegato anche sui vetri perché evita la formazione degli aloni Bucce di banana : catturare grasso e sporco dai vetri è possibile anche con la buccia della banana. Prima di lavarli è sufficiente passare sulle superfici la parte interna della buccia e poi risciacquare con abbondante acqua tiepida e un panno in microfibra

: catturare grasso e sporco dai vetri è possibile anche con la buccia della banana. Prima di lavarli è sufficiente passare sulle superfici la parte interna della buccia e poi risciacquare con abbondante acqua tiepida e un panno in microfibra Carta di giornale: l’alleato indispensabile per la pulizia dei vetri è un prodotto green che permette di avere superfici brillanti e con poca fatica

Lavaggio

Va fatto una volta al mese. Strofinare con movimenti dall’alto verso il basso, portando via lo sporco. Vi consigliamo di usare molta acqua e poco detergente, così da scongiurare la formazione di aloni. Finita la prima passata, strizzate bene il panno fino a renderlo quasi asciutto e ripassatelo su tutta la finestra per rimuovere lo sporco residuo. Una volta che il vetro è pulito potete passare alla fase determinante, l’asciugatura.

Asciugatura vetri

Per l’asciugatura dei vetri potete optare per i giornali di carta, accartocciali a palla e passali sui vetri appena lavati. La carta dei giornali contiene un inchiostro particolare che aiuta a rimuovere gli aloni. Se non avete quotidiani o riviste in casa, potete optare per un panno asciutto in microfibra o pelle di daino, passatelo velocemente ma facendo una certa pressione così da non lasciare tracce.

Da evitare

Utilizzare spugne ruvide o abrasive, potrebbero rovinare il vetro in modo irreparabile.

Scegliere la carta da cucina o lo scottex per asciugare i vetri, potrebbe rilasciare delle particelle difficili da rimuovere, meglio piuttosto uno straccio ricavato da una vecchia t-shirt.

Utilizzare l’acqua fredda. Ha un potere sgrassante minore di quella calda e si mescola con più difficoltà ai detersivi.

Consigli

Lavare con acqua distillata: non rimangono le gocce della pioggia.

Come pulire gli infissi

Quando si decide di pulire le finestre, gli infissi meritano attenzione. Come per i vetri, anche in questo caso bisogna utilizzare il prodotto giusto in base al materiale:

Infissi in PVC - Se i vostri infissi sono in PVC, consideratevi fortunati perché basta davvero poco per lavarli e mantenerli in perfetta forma. Come prodotto per la pulizia utilizzate uno sgrassatore leggero o un po’ di detersivo per piatti diluito in acqua tiepida. Se i vostri infissi in PVC sono chiari e un po’ datati, potete combattere il tipico ingiallimento con una soluzione composta da 1 litro d’acqua, 3 cucchiai di acqua ossigenata da 40 Vol, 2 cucchiai di bicarbonato e mezzo cucchiaino di detersivo per piatti. Lasciate agire per un’ora e sciacquate bene.

Infissi in legno - Puliteli con un panno ben strizzato e acqua calda a cui puoi aggiungere qualche goccia di sapone di marsiglia. Fate attenzione a non bagnare troppo la superficie perché il legno potrebbe assorbire l’acqua e rovinarsi. Controllate, inoltre, se la verniciatura dell’infisso è integra o tende a staccarsi, in questo caso dovete far trattare il legno per garantirne la durata.

Infissi in alluminio - Per infissi in alluminio e acciaio usate una spugna in microfibra imbevuta di acqua calda. Se sono molto sporchi potete aggiungere all’acqua una goccia di sgrassatore o sapone marsiglia mentre per il meccanismo di chiusura, difficile da pulire aiutatevi con un vecchio spazzolino da denti.

