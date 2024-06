Scomparsa una donna di 49 anni, iniziate le ricerche

Una donna di 49 anni, Patrizia Ruzza, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica. La donna, nubile, abita con la madre in via Agora (località Caselle di Noventa Vicentina). A darne notizia il Comune di Noventa Vicentina che su Facebook ha anche pubblicato una foto della signora scomparsa.

La 49enne è uscita alle ore 21 di sabato 1 giugno con la sua auto, una Fiat 500 colore bianco in direzione Cologna Veneta (VR). Patrizia indossa un giubbetto e pantaloni colore nero e una borsa chiara. Con sé aveva il cellulare. Doveva rientrare dopo qualche ora. Non vedendola più rientrare e non rispondendo al cellulare i parenti hanno avvisato le forze dell’ordine che stanno coordinando le ricerche.

"Chiunque l’avesse vista o avesse notizie è pregato di contattare immediatamente la caserma dei carabinieri di Noventa Vicentina o comunque chiamare il 112 per dare tutte le indicazioni del caso", è l'appello dell'amministrazione comunale.