In giro con il Suv bianco a mostrare i genitali alle donne, individuato molestatore seriale

Nelle ore serali di un fine settimana del mese di luglio percorreva le vie del centro del paese di Costabissara, in auto, alla ricerca di, giovani ragazze da molestare mostrando le sue parti intime. È quello che hanno accertato gli uomini della Polizia Locale del Comandante Ermanno Pianegonda nel fine settimana tra l’8 ed il 9 luglio 2022, dopo alcune denunce da parte delle vittime.

La notizia è stata diffusa solo alla fine delle indagini che ha visto, “il molestatore”, un cinquantenne incensurato di Valdagno, R.N. le iniziali. L’uomo, alla guida di un SUV di colore bianco, si sarebbe appostato alla ricerca delle sue vittime nei giorni e nelle stesse vie del comune bissarese, già balzate alla cronaca locale per la vicenda del pensionato che pedinava i ragazzini, spaventandoli facendo preoccupare i genitori che diedero l’allarme tra i vari social.

Mentre il pensionato venne subito identificato dagli agenti della Unione Dei Comuni Di Caldogno Costabissara Isola Vicentina il secondo “molestatore” è stato identificato solo dopo un’attenta attività d’indagine da parte degli agenti supportate dalle varie denunce sporte dalle vittime. Queste ultime, sarebbero state avvicinate da un uomo, sulla cinquantina, con la scusa d’informazione per poi denudarsi davanti a loro; le ragazze impaurite si sarebbero allontanate in auto, ma l’uomo le avrebbe inseguite per diverse vie del paese, tentando ulteriori contatti con le vittime.

Fortunatamente solo un grande spavento per le ragazze vittime di un soggetto alquanto imprevedibile. Non ci sarebbero correlazioni tra i due soggetti, da quanto emerso dall’indagine degli agenti. Importante è stato l’apporto della videosorveglianza sul territorio bissarese e il lavoro degli uomini della locale che hanno individuato e successivamente identificato il molestatore che è stato segnalato all’A.G. per il reato di “molestie o disturbo alle persone”, punite con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, oltre alla contestazione della violazione amministrativa per “atti osceni in luogo pubblico” che prevede un importo pari a 10mila euro.