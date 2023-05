Quanti anni di stipendio ci vogliono per comprare casa a Vicenza

Più di 50 anni a Milano, quasi 44 a Roma, addirittura più di 60 a Bolzano: se la passa meglio (per così dire) la città di Vicenza, dove servono oltre 20 anni. È il tempo necessario per acquistare una casa da 100 metri quadrati nelle più importanti città italiane, sulla base delle retribuzioni medie per regione e per provincia: lo rivela il nuovo studio di Ener2Crowd, la prima (e unica) piattaforma e app italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico.

Fino agli Anni Settanta, oramai mezzo secolo fa, anche un operaio —con il suo stipendio medio di 50 mila lire al mese— poteva permettersi di acquistare un appartamento in una zona centrale. Per non parlare di chi è costretto al precariato o —suo malgrado— al lavoro nero.

"Basandoci sui più recenti dati Istat - spiega Giorgio Mottironi, cofondatore di Ener2Crowd e chief analyst del GreenVestingForum - abbiamo aggiornato i dati sulle retribuzioni medie degli italiani nelle diverse regioni, analizzando in dettaglio la situazione di 107 città e calcolando, su tali parametri, la capacità di risparmio dei nostri connazionali. Abbiamo poi incrociato i risultati con i prezzi medi degli immobili, rilevati e aggiornati a marzo 2023 dal portale Immobiliare.it, per calcolare il tempo medio necessario per l'acquisto di una proprietà di 100 metri quadrati".

Oltre 20 anni di lavoro per comprare casa a Vicenza

In Italia ci vogliono circa 19 anni di stipendio, in Veneto mediamente quasi 29 anni, a Vicenza più di 20 anni di lavoro. Parliamo di una abitazione non di lusso e non di risparmi, ma delle mensilità intere.

A Vicenza con uno stipendio di 1.595 euro, e un prezzo medio di 131,200 mila euro per un appartamento da 100 mq, per comprare casa servono 20,5 anni di lavoro.

Classifica regioni

Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Lazio sono le cinque regioni dove ci vuole più tempo per acquistare una casa. Il Veneto è al 10° posto nell'insolita top ten: con uno stipendio medio di 1.670 euro al mese, e un costo medio per un appartamento di 100 mq pari a 224.600 euro, per comprare casa potrebbero volerci più di 28 anni e mezzo di lavoro.

Classifica città

In linea con quanto rilevato a Treviso che come detto se la passa meglio di tanti altri capoluoghi (anche di Belluno, Venezia, Trento, Prato, La Spezia, Livorno, Bologna, Cagliari, Ravenna, Como, Genova, Siena e Verona):

In Veneto la classifica delle città vede al primo posto Verona con più di 31 anni di lavoro. A seguire Venezia con più di 28 anni di stipendio. A Padova per comprare case ce ne vogliono circa 25. A Treviso con uno stipendio medio di per comprare casa servono 25,5 anni di lavoro. Vicenza è la più economica con 20 annualità.

Le città più economiche? Incredibile ma vero sono Biella (dove si potrebbe comprare casa in meno di 10 anni), Vercelli (12,1 anni) e Alessandria (12,3 anni).

Le città italiane dove la casa resta un sogno

Lo scenario vede i giovani sempre più distanti dalla possibilità di acquistare un appartamento: quando ci riescono, sono costretti a indebitarsi per una vita intera. Addirittura 50,3 anni a Milano, ancora di più a Lucca (51,3 anni), Savona (55,6 anni) e Bolzano (63,1 anni): tempi lunghissimi anche a Firenze (49,3 anni), Sassari (49,1 anni), Imperia (48,3 anni), Grosseto (46,6 anni), Rimini (44,5 anni) e Roma (43,7 anni). Si stima sia almeno il doppio del tempo impiegato per l'acquisto di una casa da parte delle generazioni precedenti.