Cos’è l’Home Staging e come utilizzarlo per vendere subito casa

L'Home Staging è una tecnica che mescola l'arredare con il marketing per creare un'esperienza agli acquirenti di una casa. Per vendere o affittare una residenza è fondamentale spersonalizzarla, eliminando tutte le decorazioni stravaganti, gli oggetti che non parlano ai gusti di tutti. L'idea è quella di permettere a chiunque di potersi immaginare di vivere bene lì.

Vendere o affittare un immobile è un’operazione lunga, complessa, che porta via molto tempo, spesso ci si sente offrire una cifra ben al di sotto del valore. Con le giuste tecniche l’appartamento può far emergere il suo potenziale e far scaturire nell’acquirente la spinta ad affittarlo o comprarlo.

Tra le tecniche più utilizzate c’è l’Home Staging, nato in America negli anni ’80, sta conquistando sempre di più gli esperti di marketing perché ha il vantaggio di valorizzare gli immobili e rendere rapide le vendite o le locazioni.

Il termine significa letteralmente “mettere in scena la casa” perché ogni stanza deve rendere al massimo per coinvolgere il potenziale acquirente e fargli immaginare di vivere e voler vivere in quella casa.

Questa tecnica, poi, si basa sullo studio del target a cui rivolgersi e quindi realizzare un allestimento in grado di suscitare l’interesse di chi sta cercando casa. Per avere successo, questo tipo di attività deve essere svolta in sincronia con il proprietario e i responsabili dell’agenzia immobiliare, in quanto il fine è riuscire a vendere o affittare l’immobile dopo la prima visita.

Le regole dell’Home Staging

Molto spesso prima di fissare un appuntamento, si cerca casa su internet, quindi le foto ricoprono un ruolo fondamentale. L’appartamento, per attirare interesse, deve avere alcune caratteristiche ben precise.

Eliminare l’eccesso

Il decluttering è ormai una tendenza sempre più utilizzata quando si ha bisogno di rinnovare casa o fare le pulizie di primavera, e anche quando si parla di Home Staging è un approccio che non deve essere sottovalutato. Declutter vuol dire ridurre ed eliminare e quando una casa deve essere messa in vendita o affittata, rimuovere mobili rotti, oggetti personali o non in linea con la casa è il primo passo da compiere.

I ricordi o i soprammobili se messi in bella vista non portano l’acquirente ad immaginare la sua vita all’interno della casa perché il passato del proprietario risulta ingombrante.

Procedere con la manutenzione

Quando si acquista una casa, i compratori vogliono avere un luogo pronto per essere abitato, quindi i guasti “minori” come una tapparella rotta o una maniglia difettosa devono essere aggiustati perché altrimenti c’è il rischio di lanciare un messaggio sbagliato. L’acquirente potrebbe pensare che oltre a questi difetti, la casa nasconde problemi ben più gravi.

Una volta risolti i piccoli problemi, bisogna rinfrescare l’ambiente tinteggiando le pareti. Oltre a dare un senso di pulizia agevoleranno l’illuminazione dell’appartamento, così da dare risalto ad ogni angolo, anche quello meno illuminato.

Dare un nuovo look alla casa

Dopo aver imbiancato ed eliminato la patina di vissuto dei muri, un altro modo per valorizzare l’appartamento è quello di riarredare, eliminando mobili troppo grandi o vecchi che possono far sembrare la stanza più piccola. In alcuni casi, poi, basta semplicemente rivedere la disposizione degli arredi che potranno dare un senso di spazialità se collocati nel modo corretto.

Un Home Staging diverso a seconda della casa

L’obiettivo dell’Home Staging è riuscire a vendere o affittare casa al miglior prezzo e in poco tempo, questo vale per ogni tipo di appartamento, ma per renderlo funzionale bisogna agire diversamente in base alle situazioni:

Casa nuova : deve essere riempita per dare carattere alle singole stanze quindi bisogna provvedere all’allestimento. Non è necessario acquistare i mobili, ma basta affittare tessuti e arredi di cartone: oltre ad essere economici, sono facili da trasportare e di sicuro effetto

: deve essere riempita per dare carattere alle singole stanze quindi bisogna provvedere all’allestimento. Non è necessario acquistare i mobili, ma basta affittare tessuti e arredi di cartone: oltre ad essere economici, sono facili da trasportare e di sicuro effetto Casa disabitata : le case vecchie o disabitate conservano vecchi mobili, quindi per presentarla al meglio è necessario eliminare quelli rotti o troppo personali e creare un arredamento essenziale, senza nascondere i difetti, ma valorizzando i pregi

: le case vecchie o disabitate conservano vecchi mobili, quindi per presentarla al meglio è necessario eliminare quelli rotti o troppo personali e creare un arredamento essenziale, senza nascondere i difetti, ma valorizzando i pregi Casa abitata: l’appartamento va allestito per i giorni di visita o per realizzare un servizio fotografico, quindi l’ambiente deve essere sempre pulito e in ordine. Anche in questo caso vale il principio del decluttering, dunque si mantengono solo quegli oggetti che non rendono l’appartamento troppo personale

