Case da sogno a Vicenza

Chi non ha mai sognato di vivere in una casa da sogno all’insegna del lusso? La risposta è quantomeno scontata: tutti!

Una dimora piena di confort, con piscina e idromassaggio, un ampio giardino per mangiare all’aperto e prendere il sole, con tanti amici da poter invitare e tanto spazio a disposizione. Purtroppo, non sono in molto a potersi permettere una casa da sogno con queste caratteristiche.

Villa Imperiali

Villa Veneta del 17° secolo con parco privato di 6 ettari, 2000 m2, 48 Vani. - costo: € 2.000.000

Villa Imperiali, la cui costruzione risale alla fine del 1600, fu commissionata da Giovanni Battista Imperiali, discendente dell'omonimo medico vicentino, da sempre simbolo di maestosità e sfarzo alle porte di Vicenza. Il corpo padronale affiancato da brevi ali arretrate, che proseguono in barchesse più avanzate, è formato da tre piani, suddivisi in tre parti nella facciata principale. Il tetto coronato con timpano con cornice a dentelli è reso ancora più sontuoso da una successione di statue e vasi.

La facciata principale è dominata dalle tre finestre centrali con balaustra del piano nobile, e dal sontuoso ingresso, che si apre su una sala centrale, affiancata da altre quattro sale angolari. Questo ambiente è dominato da un imponente camino centrale in cui sono riportate la data di costruzione dell'edificio e lo stemma della famiglia Imperiali. Sullo sfondo le scale a doppia rampa conducono alla cappella privata posizionata al piano intermedio ed al piano nobile. Gli ambienti si presentano con soffitti a travature e sono decorati da stucchi.

Le barchesse sono precedute da portici con imponenti arcate. La Villa è circondata da un ampio parco, e numerose sono le statue settecentesche presenti.

Villa Floriani

Villa di 2000 mq - costo: 1.200.000 euro

Affascinante villa Veneta a Montegalda completamente restaurata sia all'interno che all'esterno con pavimenti alla veneziana. la villa misura mq. 390 per ognuno dei tre piani oltre al semi-interrato di mq.140 ed è servita da ascensore.

A soli 11 km da Vicenza, immersa nel verde del suo parco privato, è una villa ottocentesca di grande fascino, che si sviluppa su 2.000 mq coperti, con circa 4,7 ettari di terreno agricolo di proprietà esclusiva.

La villa, accessibile attraverso uno scenografico percorso privato, è costituita dal corpo centrale di pianta classica, su 2 piani fuori terra e piano soffitta, e da due barchesse laterali di cinque archi ciascuna, una delle quali parzialmente aperta a costituire uno bellissimo portico di oltre 250 mq.

Il corpo centrale presenta pavimentazione originale in terrazza alla veneziana e marmo di epoca antica, pareti decorate e completamente restaurate, grandi caminetti di pietra originali, travi a vista decorate. I due assi simmetrici danno accesso ad oltre 12 locali di dimensioni generose. La visuale è completamente dominata dal verde privato, che si estende a perdita d'occhio.

Nelle due barchesse sono invece ricavate 2 recenti abitazioni indipendenti di gusto classico.

Il parco caratterizzato da essenze arboree ultra-secolari, l'architettura in stile neoclassico sviluppata con grande equilibrio e simmetria, la nobiltà che emanano gli schemi compositivi palladiani: tutte queste caratteristiche vengono riassunte e fuse con grande armonia e sobrietà in questa stupenda magione.

Prestigiosa villa

Prestigiosa villa di 5000 mq - costo: euro 4.500.000

A Malo si trova questa villa di lusso risalente al '700 in vendita. La proprietà ha una superficie interna di circa 5.000 mq e si affaccia su un terreno di pertinenza di 20 ettari interamente delimitato da mura in sasso. All'interno dell'edificio troviamo spaziosi saloni di rappresentanza e aree living riccamente decorate e in ogni ambiente ricorrono importanti affreschi.

L'immobile ospita complessivamente ventiquattro camere da letto e ventidue bagni, distribuiti tra la villa principale, la barchessa e gli edifici attigui.

Sontuoso complesso architettonico di grande valore artistico-monumentale che vanta la paternità del noto architetto Francesco Muttoni. L’imponente struttura è composta dal corpo principale della villa settecentesca accostata a corpi di fabbrica (colombara, barchesse e scuderie) che si dispongono a quadrilatero, con archi e porticati, attorno ad una grande e suggestiva corte centrale di quasi 3000 mq La superficie costruita si approssima ai 5000 mq di costruzione. La villa principale rivolge il prospetto migliore verso il “brolo”, l’ ampia tenuta agricola di circa 192.000 mq di terreno ( circa 52 campi vicentini.).

