Case da sogno a Vicenza: in vendita una villa da 10 milioni di euro

Chi non ha mai sognato di vivere in una casa da sogno all’insegna del lusso? La risposta è quantomeno scontata: tutti! Una dimora piena di confort, con piscina e idromassaggio, un ampio giardino per mangiare all’aperto e prendere il sole, con tanti amici da poter invitare e tanto spazio a disposizione. Purtroppo, non sono in molto a potersi permettere una casa da sogno con queste caratteristiche.

Villa in vendita sulle colline dei Colli Berici vicino a Vicenza, Idealista propone una grande casa immersa nel verde, con i suoi 3000 mq di giardino, completamente ristrutturata, ma ha mantenuto il gusto dell'antico, conservando muri in pietra, e travi a vista originali. Si accede dal porticato al piano terra, dove c'è un ingresso che intercede ad un'ampia zona cucina con camino originale, un salone, una taverna con cucina in muratura, uno studiolo, bagno, lavanderia, ripostiglio e garage. Ad un livello intermedio è presente un salottino con camino e grande vetrata a vista. Al piano superiore, dove è possibile accedere tramite due scale, una principale e una di servizio, troviamo reparto notte con 4 camere da letto, 3 bagni, 1 studio, una stanza armadio, un ripostiglio/studio. Villa rustica, rifinita con gusto ma con linee semplici e leggere. Prezzo dell'immobile: 9.999.999 €. Prezzo al m²: 23.256 €/m²

Volendo si può spendere anche un po' meno, circa 5 milioni di euro, basta allontanarsi dalla città, in quel di Marostica, è in vendita una Villa Veneta del 17^ secolo ubicata nelle colline vicentine. Superficie di 2.500 mq con cappella religiosa privata ed appartamento adiacente ad uso foresteria. Il salone centrale ed il parco con laghetto vengono locati per matrimoni, eventi e ricorrenze. Parco piantumato di 10.000 mq con essenze e piante tipologiche della zona completano questa storica magione. Prezzo dell'immobile: 5.300.000 €. Prezzo al m²: 2.120 €/m²

Ma se volete spendere ancora meno, con 1 milione e mezzo di euro c'è una splendida opportunità in città, a pochi passi da Ponte degli Angeli, appartamento al piano nobile su importante palazzo d'epoca recentemente ristrutturato con raffinata qualità e nel rispetto della storia che all'interno ancora oggi vive. L'appartamento ha il suo ingresso indipendente con scala che porta al piano dove si sviluppa un grande e scenografico salone di rappresentanza, adiacente studio e grande cucina; disimpegno con 5 camere e 5 bagni. Al piano terra garage ampio e posti auto. Prezzo dell'immobile: 1.500.000 € Prezzo al m²: 3.371 €/m²