Il 12 dicembre si celebra la giornata della Stella di Natale, storia e come coltivarla

Il 12 dicembre si celebra il Poinsettia Day, una giornata dedicata alla Stella di Natale, una pianta che ha conquistato il mondo con la sua bellezza e la sua storia affascinante. Originaria delle regioni montuose tropicali, la Poinsettia, o Stella di Natale, ha radici antiche che risalgono agli Aztechi, i quali la chiamavano Cuetlaxochitl e la apprezzavano sia per la sua bellezza decorativa sia per le sue proprietà medicamentose.

La cura della Stella di Natale

Per far durare a lungo una Poinsettia, o Stella di Natale, in casa, è importante seguire alcune semplici ma fondamentali regole di cura. Ecco come fare:

Luce Adeguata: La Poinsettia ama la luce, ma non il sole diretto. Posizionala in un luogo luminoso, ma evita l'esposizione diretta ai raggi solari, specialmente nelle ore più calde della giornata.

Temperatura Ideale: Questa pianta predilige un ambiente caldo, ma non troppo. La temperatura ideale si aggira intorno ai 18-22 gradi Celsius. Evita di posizionarla vicino a fonti di calore come termosifoni o camini, e proteggila dalle correnti d'aria fredda.

Annaffiatura Corretta: La Poinsettia non ama l'eccesso d'acqua. Annaffiala solo quando il terreno si asciuga, evitando ristagni d'acqua nel sottovaso. L'acqua in eccesso può causare la caduta delle foglie e il marciume radicale.

Umidità Ambientale: Se l'aria in casa è troppo secca, specialmente durante l'inverno con il riscaldamento acceso, può essere utile vaporizzare leggermente le foglie con acqua per aumentare l'umidità.

Evitare Spostamenti Frequenti: La Poinsettia si adatta al suo ambiente e non ama essere spostata frequentemente. Trova il posto giusto e lasciala lì.

Fertilizzazione: Durante la fase di crescita, puoi fertilizzare la pianta ogni due settimane con un fertilizzante liquido diluito.

Potatura: Dopo la fioritura, generalmente in primavera, pota la pianta per stimolare una nuova crescita. Taglia i rami lasciando circa 10 cm di lunghezza.

Riposo Vegetativo: Dopo la fioritura, la pianta entra in una fase di riposo. Riduci l'annaffiatura e tienila in un luogo fresco e buio per circa due mesi prima di riprendere la normale cura.

Perchè la Stella di Natale è diventata il simbolo delle feste natalizie

La sua introduzione negli Stati Uniti è merito di Joel Roberts Poinsett, ambasciatore e botanico, che nel 1828 portò questa pianta dal Messico. Da allora, la Poinsettia è stata chiamata con il suo nome e il 12 dicembre, anniversario della sua morte, è diventato il giorno per celebrarla. In Europa, la Stella di Natale è stata introdotta nel 19° secolo da Alexander von Humboldt e catalogata dal botanico Carl Ludwig Willdenow, che le diede il nome botanico di Euphorbia pulcherrima.

La Poinsettia divenne una vera e propria star a Hollywood grazie a Paul Ecke, un immigrato tedesco che, affascinato dalla sua bellezza, iniziò a coltivarla e a venderla come simbolo del Natale. La sua fama crebbe a Hollywood Boulevard, vicino alla Walk of Fame, e da lì si diffuse in tutto il mondo. Negli anni '50, la produzione di Poinsettia come pianta da vaso superò quella dei fiori recisi, permettendole di adattarsi anche agli ambienti riscaldati.

Oggi, il Poinsettia Day è un'occasione per celebrare la storia di questa pianta che da secoli decora le case durante il periodo natalizio, portando allegria e colore.