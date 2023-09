Come igienizzare i bidoni della spazzatura: è necessario farlo spesso con il caldo

Chiunque vorrebbe avere una bacchetta magica per pulire in modo sicuro e naturale la propria casa. Ecco alcune dritte per fare facilmente e velocemente il lavaggio della pattuniera.

Anche se spesso ce la dimentichiamo, è importante lavare il bidone una volta a settimana, per evitare pericolosi accumuli di germi e batteri. I rifiuti possono scivolare fuori dalle buste di plastica e sporcare il contenitore.

Con l’estate e le temperature alte i residui di cibo che buttiamo tutti i giorni nella spazzatura possono dare cattivo odore non solo alla cucina, ma a tutto l'appartamento e non sarà un piacere tornare a casa o invitare amici.

Igienizzare non è un lavoro impossibile e non porta via tanto tempo. Vediamo i metodi per pulire il secchio della spazzatura e limitare qualsiasi sensazione sgradevole al naso.

Rimedi naturali per una efficace pulizia

Bicarbonato: dopo la normale pulizia esistono dei rimedi naturali che potete utilizzare per eliminare i cattivi odori. Un aiuto efficace è il bicarbonato, utilissimo per le pulizie di casa. Con esso potete creare una miscela con acqua calda da inserire in uno spruzzino. Procedete con il lavaggio interno aiutandovi con la spugnetta. risciacquate e lasciate asciugare.

Acqua calda e sapone di marsiglia: Se preferite potete utilizzare una miscela con acqua calda e sapone di marsiglia: inserite la miscela nella pattumiera ed agitate per eliminare i residui rimasti sul fondo. Procedete poi con il lavaggio sia interno che esterno aiutandovi con la spugnetta. Infine risciaquate e lasciate asciugare.

Aceto. Il liquido perfetto per disinfettare ogni superficie come il box doccia o elettrodomestici, come il frigorifero, si rivela un ottimo alleato anche quando dobbiamo pulire la pattumiera. Per avere un risultato sicuro e pulito, meglio preparare una soluzione con un litro d'acqua, 2 bicchieri d'aceto e alcune gocce di tea tree oil. L'olio essenziale, come l'aceto, ha una forte azione antibatterica, che disinfetta in modo naturale. Una volta creata la miscela, basta immergere la spugna e passarla su tutte le superfici interne ed esterne, senza dimenticare il coperchio. Nel caso volete una pulizia più approfondita, potete versare la soluzione all'interno del bidone e lasciarla agire per 5 minuti. Trascorso il tempo dovete sciacquarlo e lasciarlo asciugare sul balcone o in giardino.

Per eliminare i cattivi odori

Caffè, otete riciclare i fondi e usarli come profumatore. Conservati nei barattoli e fatti asciugare all’aria, potete versarli sul fondo del sacchetto.

Cannella in polvere o in stecche, e la vostra spazzatura avrà un piacevole aroma.

Limone, se gli odori sono persistenti. All’interno della pattumiera potete strofinare alcune fettine. L’acido ascorbico elimina le molecole causa dei cattivi odori.

Sale grosso, oltre ad eliminare il cattivo odore riduce il problema dell’umidità.

Per liberarci definitivamente del problema, possiamo mettere da parte la pattumiera e optare per una compostiera. Questa restando sempre chiusa ermeticamente fino al momento di gettare i rifiuti limita la proliferazione dei batteri e crea un ambiente sicuro e gradevole.

Per mantenere pulito il bidone dell’umido e facilitare le operazioni di lavaggio

il consiglio è depositare sul fondo dei fogli di giornale, in modo tale che i liquidi che fuoriescono dai rifiuti vengano assorbiti.

Oppure prima di inserire il nuovo sacchetto, mettete sul fondo un paio di cucchiai di bicarbonato: è ottimo per assorbire i cattivi odori.

Mettere un doppio sacchetto.

Ma c'è chi usa del limone, del caffè, del sale grosso o della cannella.

Mantenere i rifiuti all’interno della nostra abitazione, sopratutto di quelli umidi, spesso rappresenta la causa dei cattivi odori presenti in casa. Quindi è bene portare fuori l'immondizia e cambiare i sacchetti ogni giorno.

