Potare le rose: come e quando per averle sane e rigogliose

I fiori e le piante che abbiamo in casa e in giardino meritano grande cura, soprattutto adesso che si avvicina il freddo. Dunque, oltre alle consuete operazioni – annaffiarle e concimarle – non vanno dimenticati gli interventi di potatura. Dobbiamo inoltre riporre in serra le varietà delicate e fare la pulizia e manutenzione autunnale.

LA POTATURA

Nella manutenzione ordinaria di un giardino la potatura è importante perché dona alla pianta nuova forza, la protegge dalle malattie e migliora la qualità dei frutti. Le regole da rispettare secondo Caterina Benetazzo architetto del paesaggio.

In generale si può comunque affermare che il periodo invernale è il più adatto alla potatura delle piante per i seguenti motivi:

Il giardiniere che pota ha in inverno la vista migliore sui rami che non portano le foglie. In questo modo si rende conto meglio di quali siano i rami da eliminare.

Il taglio invernale stimola la crescita dei rami nuovi in primavera.

L’albero viene preparato in modo ottimale alla stagione seguente. Quando si alleggerisce ed arieggia la chioma, si tolgono i rami di troppo. In questo modo la pianta si mantiene sana e si ottiene una ricca fioritura e fruttificazione.

E’ importante che i lavori di potatura siano finiti a febbraio, perché poi gli alberi si preparano a germogliare.

Il periodo ottimale:

Non se gela . La temperatura dev’essere sopra lo 0° perché altrimenti diventa pericoloso per le ferite che si infliggono. Siccome la pianta è nella pausa vegetativa, fa fatica a guarire le ferite. Anche la linfa vicino al taglio si può gelare.

. La temperatura dev’essere sopra lo 0° perché altrimenti diventa pericoloso per le ferite che si infliggono. Siccome la pianta è nella pausa vegetativa, fa fatica a guarire le ferite. Anche la linfa vicino al taglio si può gelare. Non in periodi di forti piogge perché la grande umidità può portare funghi e batteri che impediscono la guarigione e la crescita della pianta.

perché la grande umidità può portare funghi e batteri che impediscono la guarigione e la crescita della pianta. Non potare mai durante la germinazione né in autunno, quando le foglie prendono il colore autunnale e cadono. In questo periodo gli alberi sono più deboli contro interventi esterni perché concentrano le proprie forze su altre attività.

Potatura delle Rose

A febbrario è il momento di potare il rosaio, prima che le gemme si siano già schiuse. Procedete in giornate fredde ma con temperatura sopra lo zero, perché i rami non devono essere ghiacciati. Scegliete giornate asciutte, perché i fusti non devono essere umidi: le microgocce d’acqua favoriscono le malattie fungine; naturalmente non deve essere prevista pioggia nelle 24 ore successive.

Utilizzate forbici da potatura dalle lame ben affilate e pulite: meglio ancora, disinfettate le lame nel passare da una pianta all’altra spruzzandovi sopra dell’alcool denaturato. Su tutti i tipi di rosai eliminate i rami secchi, quelli malati e quelli troppo deboli, nonché i fiori appassiti se già non lo avete fatto durante la bella stagione.

Sui rosai ibridi di Tea si tagliano i rami dell’anno precedente per circa un terzo, lasciando 3 gemme dal punto di nascita del ramo. I rami vecchi vanno tagliati conservandone da 3 a 5 se desiderate fiori molto grandi.

I rosai Floribunda o rosai a cespuglio devono rimanere “più lunghi”: si taglia un quarto della lunghezza dei rami dell’anno, quindi con almeno 4 gemme dal punto d’inserzione. Ad anni alterni eliminate i rami più vecchi al centro del cespuglio, lasciandone almeno 6: tutte queste precauzioni per evitare uno sviluppo scomposto e troppo vigoroso della pianta che riduce la fioritura.

QUELLI CHE NON SI POTANO

I rosai rampicanti o sarmentosi, gli antichi, i botanici, non si potano per non snaturarne il naturale portamento esuberante. Per non rovinarvi la fioritura, tagliate ogni ramo al massimo di un terzo, e una potaura decisa ogni 3 anni.

Prima di potare una pianta

Potare non è difficile, bisogna seguire poche regole per non mettere a rischio la salute della pianta, vediamo tutte le tecniche e qualche piccolo consiglio. Prima di eliminare i rami secchi dobbiamo prendere alcune precauzioni come ad esempio:

valutare il periodo di potatura;

mantenere la forma naturale della pianta;

rispettare l’equilibrio tra radici e rami;

eliminare le foglie e i rami morti;

eliminare i rami che ostacolano la crescita degli altri;

utilizzare utensili specifici.

Le tecniche di potatura

Le tecniche sono diverse ma hanno come obiettivo quello di proteggere le piante da malattie. Scopriamo i principali tipi di potatura.

Spuntare

In questo caso si eliminano le parti esterne dei rami troppo lunghi e sechi, così da ringiovanire la pianta. Se è in fiore bisogna aspettare la fine della fioritura, mentre quelle sempreverdi devono essere potate alla fine dell’inverno, prima che spuntino i rami nuovi. Per farlo in modo corretto bisogna munirsi di una forbice per potatura e tagliare i due terzi del ramo.

Cimare

Serve ad alleggerire la piante dalle foglie eccessive eliminando i rami giovani. In questo modo non solo crescerà uniformemente, ma ci sarà anche più aria tra le foglie. Per eliminare le estremità, basta usare un coltellino e tirare, il taglio netto permetterà al ramo di ramificare più velocemente.

Sbocciolare

Serve ad eliminare i fiori secchi in modo da ridurre il rischio di possibili malattie e stimolare la pianta a produrre nuovi boccioli. Il periodo più indicato è al termine della fioritura e devono essere eliminati con l’aiuto di un coltello ben affilato all’altezza del grosso fusto.

Come proteggere la pianta dopo la potatura

Seppur necessaria, la potatura per la pianta è una ferita, per questo è importante praticare tagli netti e non sfilacciati, solo in questo modo i tempi di cicatrizzazione saranno più brevi e la pianta non sarà esposta al rischio di infezioni e attacchi dei parassiti. Inoltre, gli utensili devono essere mantenuti puliti e ben affilati.

Prodotti online

Cesoie da potatura

Cesoie potatura a cricchetto

Coltello potatura da innesto

Kit forbice per innesti