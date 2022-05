Arredare un balcone piccolo e renderlo perfetto per l'estate

Finalmente è arrivata la bella stagione e questo è il momento di godersi il terrazzo, anche se piccolo con gli arredi giusti può essere uno spazio in cui passare dei bei momenti di relax.

Viste le dimensioni ridotte, quando si decide di arredare un balcone piccolo non si deve lasciare nulla al caso, l’importante è scegliere solo elementi davvero utili e che lo renderanno accogliente: bastano un po' di strategia e i giusti pezzi d'arredo.

Scegliere i colori giusti

Sebbene l'estate faccia venire voglia di colori sgargianti, il consiglio è di non esagerare, è fondamentale evitare colori scuri e puntare al massimo su due tonalità.

Non sottovalutare il pavimento

I balconi spesso hanno una pavimentazione con piastrelle, ma dare un senso di continuità con l’interno e una maggiore profondità, se in casa abbiamo il parquet, possiamo applicare un rivestimento in legno. In alternativa si può scegliere un tappeto in cocco sui toni chiari con tocchi di colore per conferire all’esterno una marcia in più oppure dei cuscini e pouf che diventano anche delle comode sedute.

Arredi funzionali

Sedie e tavoli pieghevoli oppure una panca contenitore che, oltre ad essere una seduta, può diventare un comodo ripostiglio per gli oggetti.

Se il balcone è molto piccolo e c'è lo spazio neanche per un tavolino pieghevole, l'ideale allora è utilizzare una mensola da agganciare alla parete come piano d’appoggio.

Immancabili piante e i fiori

Quello che non deve mai mancare su un balcone sono le piante e i fiori, ma i vasi possono occupare spazio prezioso soprattutto se l’ambiente è piccolo. Una soluzione utile è quella di sfruttare le altezze. Possiamo infatti appenderli alla ringhiera o creare un vero e proprio giardino verticale. Se poi abbiamo proprio la passione del verde, potremo ricreare un vero e proprio orto disponendo le piantine sulle mensole o all’interno di fioriere.

Il compromesso tra atmosfera e arredamento: illuminazione

Per l’illuminazione, se vogliamo il massimo effetto senza spendere molto via libera ai led, che offrono infinite soluzioni senza togliere alcuno spazio.

