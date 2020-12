Tutto sull’Agrifoglio: le curiosità e come coltivarlo

Usato in tutto il mondo come la decorazione per eccellenza, l'agrifoglio è una pianta ricca di credenze popolari, considerato amuleto contro le streghe, scaccia-malattie, scaccia-fulmine e portatore di fertilità e di buoni sogni.

Le popolazioni celtiche (come gli antichi romani) attribuivano all’agrifoglio poteri magici, e ne appendevano dei ramoscelli alle porte, come amuleti contro gli spiriti maligni.

Una vecchia credenza attribuiva ai folletti delle case e del Natale una particolare predilezione a fare brutti scherzi durante le festività. Per difendersi da tali scherzi si appendevano ramoscelli di Agrifoglio sulle porte, sui camini e alle travi delle case. La pianta, sul piano simbolico, rappresentava perciò la difesa, la precauzione, la previdenza e la resistenza. Viene regalato e appeso alle porte (insieme al Vischio), come augurio di bene, per propiziarsi la sorte e attirare la fortuna. ancora oggi l'agrifoglio è una delle piante più utilizzate nel periodo natalizio per decorare casa o realizzare ghirlande.

L'arbusto sempreverde originario dell'Europa centro meridionale, può essere coltivato sia in vaso che nella terra, e può arrivare fino a 10 metri. I rami sono coperti da bacche rosse e foglie verde lucido, note per essere pungenti, ma in realtà non tutte lo sono! La pianta si sviluppa sfruttando un meccanismo di autodifesa, che fa sì che nella parte bassa le foglie siano più pungenti rispetto a quelle in alto per potersi proteggere dagli attacchi degli animali.

Le caratteristiche e i metodi per coltivare l'agrifoglio sono tanti, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su una pianta che non può mancare in casa durante il Natale.

Le caratteristiche dei fiori e delle foglie

Le foglie color verde lucente, possono essere anche nella versione giallo chiaro o bianco e si rinnovano una volta l'anno. Anche i fiori rossi durano a lungo, solitamente sbocciano in estate. Si dividono in femminili, di colore bianco o con sfumature rosa che producono un gran numero di bacche, e in maschili con petali gialli.

Come coltivare e curare l'agrifoglio

La pianta è particolarmente resistente, non ha bisogno di molte cure e anche la sua posizione non influisce sulla crescita. È sempre meglio non posizionarla in pieno sole, ma prediligere una zona semi ombreggiata.

Resistente alle basse temperature, se abitiamo in zone particolarmente fredde, per preservarla dagli inverni rigidi, possiamo decidere di sistemarla in una serra o in casa.

L’agrifoglio, in vaso o in giardino, preferisce terreni “acidi”, e la messa a dimora deve essere fatta tra febbraio marzo.

La pianta cresce lentamente, ma questo non vuol dire che si deve trascurare la potatura, che solitamente avviene a fine estate, il periodo migliore per darle una forma armoniosa. Bisognosa di un terreno umido, dobbiamo annaffiarla spesso: ogni 2 settimane se abbiamo l’agrifoglio in giardino, mentre un po' più spesso per la pianta coltivata in vaso. Per proteggerla da parassiti e farla crescere al meglio non dobbiamo dimenticare di concimarla regolarmente: i periodi migliori sono la primavera e l’inverno per aiutare la fioritura.

Se non abbiamo un giardino, ma amiamo particolarmente questo tipo di pianta, il vaso può essere una soluzione utile, anche se dobbiamo sceglierlo con cura. La scelta deve ricadere su quelli più grandi per consentire a pianta e radici di crescere nel corso degli anni, i rinvasi, invece, andrebbero evitati.

Le proprietà dell'agrifoglio

Le bacche della pianta sono velenose per l'uomo, per questo non vanno né mangiate, né messe in infusione perchè contengono una sostanza tossica detta ilicina.

I fiori a differenza delle bacche, spesso sono usati per realizzare estratti curativi.

Prodotti online per coltivare l'agrifoglio

Agrifoglio

Agrifoglio Aquifoglio Pungitopo

Concime

Fertilizzante liquido