Planetaria: funzioni, come si usa, le migliori in commercio

Complici i numerosi format televisivi, il tanto tempo che passiamo in casa, siamo ormai tutti grandi appassionati di cucina. Vediamo la planetaria fare miracoli a Masterchef, è utilizzata sia dai professionisti, ma anche da tantissime persone che hanno voglia di mettersi alla prova ai fornelli e imparare a cucinare. Si tratta in sostanza di uno strumento in grado di impastare dei composti liquidi per la preparazione di piatti dolci e salati.

Cos’è la planetaria

Tutti ne parlano, ma quanti sanno davvero a cosa serve? Non è un normale robot da cucina, non trita e non frulla, è una evoluzione delle impastatrici, serve per fare torte, pane e pizze, o per far gonfiare creme e mousse. Grazie al movimento che richiama il moto dei pianeti, da cui il nome, il braccio amalgama perfettamente gli ingredienti incorporando l’aria necessaria per la lievitazione.

Il movimento planetario consiste in due movimenti simultanei: quello di rotazione e quello di rivoluzione attorno al centro. È particolarmente efficace perché consente, come e forse meglio di come farebbero le nostre mani, di miscelare perfettamente tutti gli ingredienti e, come abbiamo detto, di ossigenarli.

Come funziona

Le funzioni della tua planetaria dipendono principalmente dalla velocità.

Le velocità più basse sono ideali per mixare composti delicati, come quelli di pane e pizza, oppure per aggiungere altri ingredienti secchi tra un passaggio e l’altro.

Le velocità moderate, invece, sono indicate per sbattere lo zucchero in un liquido o nel burro oppure mescolare la pastella fino a renderla liscia.

Le velocità più elevate sono consigliate per montare ingredienti come panna o uova perché consentono di incorporare una buona quantità di aria e aumentare il volume. Sono quindi indicate nella preparazione di soufflé, mousse o meringhe.

Gli accessori tipici forniti con la planetaria al momento dell’acquisto sono la frusta piatta, la frusta a filo e il gancio per impastare. La maggior parte delle ricette indicano esplicitamente quale di queste dovresti usare, ma in caso contrario segui queste semplici indicazioni.

Frusta piatta

Questo tipo di frusta viene usato per molti impasti per dolci che non devono essere montati, come ad esempio biscotti, torte, ma anche per ripieni salati o purè. Se la ricetta ti dice di sbattere, mescolare o schiacciare, allora questo è l’accessorio che dovresti usare, indipendentemente dalla velocità.

Frusta a filo

Se devi incorporare aria, montare la panna, gli albumi e le glasse più leggere, è quello che fa per te. Questo accessorio base dovrebbe essere utilizzato con velocità più elevate.

Gancio

Questo attacco a forma di uncino è utilizzato per preparare impasti più pesanti e lievitati come il pane e la pizza. Non solo fa risparmiare tempo, ma rende la pasta liscia ed elastica.

Come sceglierla

Come per qualsiasi altro prodotto sul mercato, anche per le planetarie, l’offerta è ampia e variegata. Differenti i materiali con cui sono fatte, le prestazione, la potenza, la capacità e, non ultimi, i prezzi. Qui abbiamo selezionato le migliori.

Per riuscire a preparare il vostro dolce preferito, l’impasto della pizza o del pane sperimentando farine e ricette sempre nuove, un aiuto è indispensabile.

Kenwood: impastatrice dal design compatto

L’impastatrice è un accessorio utile, ma non sempre si hanno i ripiani a disposizione in cucina, per non rinunciare a nulla, il modello compatto è quello che state cercando. Il design essenziale è pensato per occupare poco spazio, ma nello stesso tempo ha una grande capacità. La ciotola in acciaio inox riesce ad impastare fino a 4,3 l. Dotata di tre diverse velocità di lavorazione, alta, media e planetaria, è pensata per essere efficiente con ogni tipo di impasto. Ideale per cucinare ogni piatto, il modello ha in dotazione tre utensili di miscelazione ed impasto come la frusta a K, il gancio impastatore e la frusta a filo. Le tre lame a disco in acciaio inox sono perfette per affettare, sminuzzare, grattugiare. Dotata di sistema di blocco, la planetaria non entra in funzione se le attrezzature non sono inserite correttamente oppure se i coperchi non sono ben posizionati.

Koenig: planetaria professionale per tutti gli impasti

La Planetaria KM Koenig è un valido aiuto in cucina! Con i 3 accessori che ha in dotazione: frusta, gancio per impastare e sbattitore, è possibile realizzare qualsiasi tipo di ricetta con impasti che saranno sempre omogenei, rapidi e precisi.

Dal design moderno ed elegante in metallo resistente con la testa pieghevole, la planetaria è realizzata in diversi colori: rosso, grigio, verde e blu ed è dotata di un recipiente in acciaio inossidabile con capacità 5L in cui impastare fino al 1,5 kg di pasta. Dal display digitale è possibile impostare la velocità tra le 8 disponibili e il timer.

Bosh: planetaria con movimento 3d

Realizzare le ricette più difficili non è semplice e per essere all’altezza dei grandi chef, la planetaria con movimento 3d multimotion, mescola gli ingredienti alla perfezione. Il braccio è dotato di 3 punti d’innesto per agganciare in totale sicurezza tutti gli accessori. In dotazione sono disponibili il gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta in acciaio inossidabile per montare tutti gli ingredienti. La ciotola in plastica è completata da un coperchio antischizzo con foro per introduttore alimenti. Facile e sicura da usare, è semplice da pulire perché gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Grazie al sistema easy storage è possibile avvolgere il cavo per riporre la planetaria in ogni angolo della cucina.

Kenwood: planetaria capiente

Se siete alla ricerca di una planetaria efficiente, ma di design questo modello è perfetto per la vostra cucina. L’elettrodomestico dalle linee morbide e avvolgenti è reso moderno e accattivate dalla parte superiore colorata. Disponibile in bianco, nero o rosso si adatta ad ogni stile. Il recipiente in acciaio inox con capacità di 4.6 l è completato dal coperchio paraschizzi. La planetaria con potenza di 1000 Watt ha 6 velocità di lavorazione ideali per ogni tipo di impasto e la specifica funzione per amalgamare a bassa velocità ingredienti come farina, albumi, cacao, che devono essere incorporati delicatamente. I tre utensili in dotazione: frusta K per composti morbidi o semiduri, gancio impastatore per impasti molto più solidi, frusta a filo permetto di realizzare deliziose ricette. La macchina con sistema di lavorazione, si blocca se la testa viene alzata quando è in movimento.

Klarstein: planetaria di design

Arancione, bianco, argento, crema e nero, sono i colori distintivi di questa planetaria dal design accattivante che oltre ad essere funzionale è un elemento d’arredo. Silenziosa ed efficiente, grazie a uno speciale meccanismo, ha un potente motore da 1200 W. Le forcelle ruotano intorno al proprio asse e contemporaneamente lungo il bordo della ciotola per spingere l’impasto verso l’interno. Dotata di due ganci, quello a foglia è l’ideale per mescolare l’impasto, quello a spirale per la lavorazione del pane, mentre la frusta è perfetta per le masse morbide. Per avere impasti impeccabili, è possibile regolare la velocità su 6 livelli, a seconda della lavorazione scelta. Le ventose sulla base garantiscono l’ancoraggio dell’elettrodomestico durante l’utilizzo.

Bosch: planetaria universale

Perfetta per ogni tipo di impasto, la planetaria è dotata di movimento 3d che mescola muovendosi su tre dimensioni contemporaneamente. Il potente motore da 900 W permette ogni tipo di lavorazione. La ciotola da 3,9 L è perfetta per ogni impasto ed è dotata di sette velocità con l’avvio progressivo per evitare la dispersione degli ingredienti. Grazie al sistema EasyArmLift il braccio si muove facilmente premendo un pulsante. Facile da pulire grazie alle sue superfici lisce e agli accessori lavabili in lavastoviglie, i piedini in gomma assicurano una maggiore stabilità durante l’uso.

Cookmii: planetaria per ogni tipo di impasto

Riuscire a preparare più ricette con un solo accessorio è possibile grazie a questa planetarie e ai tre ganci inclusi. Quello a uncino è perfetto per le miscele pesanti, il modello a foglia per impasti medio pesanti, mentre quello a frusta per le miscele leggere. Grazie alla potenza di 1800 watt e alle 6 velocità, potrete decidere in base al tipo di preparazione quale fa al caso vostro. La ciotola realizzata in acciaio inox da 6,5 litri è grande ed è pensata per preparare impasti per tutta la famiglia. La planetaria con il design elegante, è completata da un coperchio trasparente antispruzzo per cucinare in un ambiente pulito. Una volta finito potete mettere tutte le parti amovibili in lavastoviglie e in poco tempo ritornare a preparare le vostre ricette preferite. I 6 piedini antiscivolo in silicone sono pensati per mantenere l’apparecchio stabile anche quando è in funzione.

Ariete: planetaria vintage

Lo stile vintage è tra i preferiti tra gli amanti del design, oltre ai mobili anche gli accessori non possono essere da meno come la planetaria dal look retrò. L’eleganza dell’elettrodomestico si combina alla funzionalità e alla possibilità di preparare ogni giorno ricette sempre nuove e gustose. Il motore arriva fino a 2400 watt mentre le 7 velocità e la funzione pulse, permettono di lavorare anche gli impasti più duri e consistenti. La ciotola in acciaio inox da 5,5 litri con le 3 fruste in dotazione permette di preparare dall’antipasto al dolce in pochi minuti. L’accessorio a gancio è perfetto per impastare pane e pizza, quello a cuore per amalgamare impasti delicati, infine il gancio a filo è indispensabile per montare la panna o impasti per ciambelle. Completata da piedini antiscivolo può lavorare anche ad alta velocità senza sporcare grazie al coperchio paraschizzi.

La planetaria giusta

La planetaria permette di dare libero sfogo alle doti culinarie con un elettrodomestico che diventa un ottimo assistente durante le preparazioni. In commercio ci sono varie tipologie con funzioni differenti che rendono l’apparecchio versatile. I modelli oltre ad impastare possono anche cuocere, tritare o frullare gli ingredienti così da darvi la libertà di cucinare tutto ciò che volete in poco tempo.

Solitamente la planetaria ha una potenza che va dai 700 ai 1800 watt, con temperature che possono arrivare fino a 180°. Se amate sperimentare in cucina, quando scegliete una planetaria dovete puntare su un modello dotato di diversi livelli di potenza, che si adatta alle diverse lavorazioni.

Con famiglie numerose gli elettrodomestici devono essere in grado di realizzare preparazioni per tutti, quindi prima di scegliere dobbiamo valutare bene se vogliamo una planetaria per un uso domestico o un modello in grado di accontentare il palato di amici e parenti. L’apparecchio con ciotola da 4 litri è perfetto per una famiglia di tre persone, se invece non vedete l’ora di organizzare cene e pranzi, non potete rinunciare a quelle in acciaio inox con capienza fino a 6 litri.

Manutenzione

La planetaria non ha bisogno di una manutenzione impegnativa. I componenti sono realizzati tutti in acciaio inox, per questo sono resistenti e duraturi. Inoltre il materiale è perfetto per essere lavato in lavastoviglie.

Il corpo della macchina e tutte quelle componenti amovibili possono essere pulite con un panno in microfibra umido, da effettuare con la presa scollegata.

A questo punto non vi resta che acquistare la planetaria che risponde alle vostre necessità e iniziare a cucinare e a sperimentare nuove ricette!