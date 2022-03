Lampade da comodino: come illuminare la camera da letto

Le luci per la camera da letto vanno scelte con attenzione per avere un ambiente rilassante e piacevole. Tra applique, abat-jour, lampadari, plafoniere o piantane, luci calde, fredde o led, c'è da perdere la testa. Pur essendo un elemento d'arredo prettamente funzionale, le lampade da comodino sono in grado di influenzare l'atmosfera e lo stile della camera da letto.

Nel corso degli anni il classico abat-jour è diventato un vero e proprio elemento di design, tanto che il classico modello con piedistallo è stato sostituito oramai da quello a parete o da quello con il braccio orientabile (per avere maggiore spazio sul comodino).

Quale luce in camera da letto - I diversi tipi

Luce calda - E' ideale in camera da letto perchè ha un colore giallo ed un grado di calore che va da 2.700 a 3.000 gradi K

Luce fredda - E' la meno indicata per la camera da letto (meglio per uffici o laboratori) perchè ha un effetto negativo sulla qualità del sonno (anche se il bianco permette di cogliere meglio i particolari)

Luca naturale - Ha un grado di calore di circa 4.000 gradi K ed è di colore bianco neutro, motivo per il quale è poco indicata in camera da letto (meglio per cucina o bagno)

Luce colorata - Può essere utilizzata nella cameretta dei bambini (spesso c'è un telecomando che permette di cambiare colore). Gradevole a vedersi, non è però adatta alla lettura perchè affatica la vista

Lampade da comodino - Le diverse tipologie

Abat-jour - Lampada da tavolo con base ed un paralume realizzato in differenti materiali (stoffa, vetro, policarbonato). Produce una piacevole luce ma diminuisce lo spazio sul comodino

Applique - Si installa sulla parete in corrispondenza della testiera del letto o a fianco. Si scegli in caso di camera da letto piccola o se si vuole avere maggiore spazio sul comodin

Lampada da parete a braccio - E' pensata per orientare la luce in base alle diverse esigenze grazie ad un braccio pieghevole ed un corpo rotante

Lampada a sospensione - E' un tipo di lampada di design, molo elegante. Per sfruttare in toto le sue caratteristiche deve essere posizionata in corrispondenza del comodino (quindi la sua installazione deve essere progettata prima della ristrutturazione.

Lampada da terra - E' una delle soluzioni meno diffuse in camera da letto, ma è popolare ultimamente perchè conferisce alla stanza uno stile ben preciso ed è in grado di diffondere comunque una buona luce.

