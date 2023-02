Friggitrice ad aria: come funziona, pro e contro

Chi non ama il fritto alzi la mano. Che si tratti di dolce o salato, di verdure, carni rosse o bianche, pesce, uova e crostacei, grandi e piccini difficilmente resistono a questa tentazione. Ora si può mangiare tranquillamente senza pericoli per la salute.

In una cucina tecnologica non può mancare la friggitrice ad aria calda nota come friggitrice senza olio, è una macchina che consente di friggere gli alimenti in assenza di olio o burro, ma solo con il calore accumulato nella camera di cottura.

Come funziona

Nelle friggitrici ad aria, quindi, non è più l'olio a diventare un vettore di calore che consente la cottura dei cibi, ma è la stessa aria a svolgere questa funzione. Una delle tante differenze tra le due friggitrici, poi, è che nella friggitrice ad aria l'alimento è completamente circondato dal calore e, quindi, risulterà più croccante all'esterno e morbido all'interno. L'aria calda, poi, può raggiungere anche i 200 gradi e la friggitrice può consumare tra gli 800 e i 2mila watt. Il consumo elettrico è notevole, ma in termini di ritorno economico e salutistico, conviene.

Alti consumi - Purtroppo questo macchinario consuma molta energia, un buon consiglio può essere quello di staccare la presa appena finito di utilizzarlo.

Le impanature - Bisogna fare attenzione soprattutto agli alimenti impanati o ripassati nella pastella, può causare qualche problema al macchinario. Il risultato potrebbe non essere perfetto e la crosta potrebbe sfaldarsi.

Prezzi e modelli

In commercio si possono trovare molti modelli con caratteristiche diverse, come la temperatura massima, il timer, la capacità del cestello, i tempi di riscaldamento. La scelta, perciò, è personale, in base all'utilizzo del macchinario.

Vediamo i migliori modelli per realizzare un fritto gustoso e con poche calorie. Per San Valentino in super sconto.

La friggitrice vi permetterà di preparare ottime patatine fritte per tutta la famiglia. Il cestello con una capacità massima di 1,5 kg assicura gustose fritture per far felici amici e parenti durante le serate in compagnia. Facile da pulire, il cestello amovibile con rivestimento antiaderente può essere messo direttamente in lavastoviglie, insieme al coperchio. Grazie al timer digitale e al termostato regolabile fino a 190° è possibile cuocere deliziosi e croccanti nugget. Basta premere un semplice pulsante e il coperchio si aprirà automaticamente per avere il cibo preferito a portata di mano. Il filtro a carboni attivi inserito in una cartuccia antiodore può essere utilizzato fino a 80 volte e consente di cucinare tutti gli arancini o le crocchette senza spiacevoli e fastidiosi odori in casa. La presenza delle pareti fredde, dell’interruttore On/Off e del controllo esterno del cestello assicura il massimo della sicurezza.

Scopri di più su Amazon a 92,39€ con uno sconto del 11%

Amate le patatine e altri cibi fritti, ma temete per la linea? La friggitrice ad aria è l’alternativa che fa per voi. Il modello con low-oil elimina l’olio, ma assicura cibo croccante, senza l’aggiunta di grassi. Con la tecnologia della circolazione d’aria e il controllo della temperatura garantisce una cottura uniforme. Il timer automatico fino a 30 minuti e la regolazione della temperatura su 7 opzioni da 80° fino a 200° consente di dorare alla perfezione pollo, patatine e carne. Sarà difficile resistere ai deliziosi manicaretti croccanti e leggeri. Il cestello può contenere fino a 3,5 litri di cibo, è una volta terminata la cottura la friggitrice si blocca e vi avvisa con un suono. Non dovete fare altro che girare la manopola centrale e l’apparecchio si spegnerà.

Scopri di più su Amazon a 69,99€

Con la friggitrice ad aria potrete godere di pasti sani, dalla colazione agli snack senza dimenticare il dessert. La tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità, permette di cucinare gli alimenti solo con l’utilizzo dell’aria calda. Grigliare, arrostire e cuocere i vostri piatti preferiti diventerà semplice e divertente grazie alle 8 impostazioni preprogrammate. Se preferite usare delle impostazioni personalizzate per tempo e temperatura, le potrete regolare facilmente con il pannello di controllo digitale con timer integrato. In questo modo se amate organizzare cene con amici e parenti la friggitrice dall'ampia portata permette di cuocere fino a 5 porzioni alla volta. Grazie al cestello estraibile antiaderente basta poco per pulirla e farla tornare come nuova.

Scopri di più su Amazon a 86,26€ con uno sconto del 34%

Grazie alla tecnologia Rapid Air potrete friggere utilizzando solo un cucchiaio d'olio ed eliminando ogni tipo di odore. Il sistema basato su un turbine di aria rovente permette di ottenere polpette, patatine e crocchette, croccanti fuori e tenere all’interno. La friggitrice non è solo ideale per le patatine, ma è adatta per grigliate e arrostire le pietanze preferite grazie al timer e al controllo della temperatura regolabile. L'orologio integrato consente di preselezionare tempi di cottura fino a 30 minuti, mentre con il controllo della temperatura potete preimpostare i gradi di cottura fino a 200. La funzione di spegnimento automatico prevede un segnale acustico di avviso una volta giunto alla fine per essere pronti a sfornare in un attimo. Vi piace sperimentare in cucina, ma avete bisogno di un piccolo aiuto? Il ricettario incluso è il giusto aiuto per preparare ricette gustose e innovative che stupiranno i vostri ospiti.

Scopri di più su Amazon a 221,00 con uno sconto del 26%

La friggitrice classica ha una tecnologia avanzata dotata di cestello rotante che immerge alternativamente il cibo per una cottura perfetta e croccante. Le pareti cool touch grazie all’aria che circola tra il cestello e le pareti esterne consente di spostare comodamente la friggitrice senza correre il rischio di scottarsi. Il sistema Easy Clean vi permetterà di pulire in modo facile e veloce la friggitrice. Il sistema brevettato per il drenaggio dell'olio è progettato per rimuoverlo rapidamente e facilmente e ritornare a preparare deliziosi manicaretti in poco tempo.

Scopri di più su Amazon a 115,00€ con uno sconto del 28%

Il design moderno e lineare è elegante senza rinunciare alle ottime prestazioni. Senza bisogno di preriscaldarla, la friggitrice con elementi riscaldanti alogeni, permette di cucinare senza problemi cibi freschi o surgelati. La rivoluzionaria tecnologia ad aria calda distribuisce in modo equo il calore, conservando i liquidi di cottura all'interno del dispositivo, per preparare piatti ricercati, senza sporcare. Con la possibilità di regolare temperatura e tempo di cottura sia manualmente che automaticamente potrete sbizzarrirvi con i metodi più disparati. Pranzi e festicciole non saranno più un problema grazie all'ampia capacità della friggitrice che arriva fino a 9 litri. La cupola in plastica trasparente vi permetterà di avere la cottura di pollo e patatine sempre sotto controllo, senza correre il rischio che si brucino. Nella confezione sono inclusi accessori come la gabbia a griglia in 3D pensata per le patatine fritte e lo spiedo ottimo per gli spiedini.

Scopri di più su Amazon a 99,99€

Avete poco spazio, ma non volete rinunciare a mangiare cibi sani, ma gustosi? Con questo modello compatto, ma efficiente patatine, crocchette e pollo faranno parte della vostra alimentazione senza mettere a rischio la linea. Con un solo cucchiaio d'olio, grazie all'azione dell'aria calda che raggiunge fino a 200°, il cibo sarà croccante e delizioso con l'80% di grassi in meno. L'elettrodomestico con una potenza pari a 1000 watt ha il cestello antiaderente con una capacità di 2 litri e può essere rimosso facilmente grazie al manico anteriore. La friggitrice facile da pulire anche in lavastoviglie, permette di avere la casa priva di fastidiosi odori. La friggitrice dal design moderno ma elegante è completata da piedini antiscivolo per avere il massimo della sicurezza mentre si cucina.

Scopri di più su Amazon a 50,20€

La friggitrice compatta dalle linee essenziali e minimal può essere inserita su ogni piano di lavoro in cucina. Lo schermo Lcd consente di vedere chiaramente e senza problemi il programma impostato. Il modello dalla capacità di 2,5 litri consente di accontentare tutta la famiglia e di cuocere fino a 800 gr di alimenti tutti insieme. La temperatura regolabile con il sistema digitale fino a 200°, permette di cucinare cibi sani e croccanti. Dotata di 7 modalità di cottura preprogrammabili, vi consente di lasciare il cibo in cottura nella friggitrice, mentre vi ritagliate del tempo per voi stessi.

Scopri di più su Amazon a 79,99€