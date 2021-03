Diritto alla riparazione: ora in vigore per tutti gli elettrodomestici

È capitato a tutti. La lavatrice ha qualche anno ma funziona ancora benissimo. All’improvviso si rompe e il tecnico dice “si potrebbe riparare ma purtroppo non fanno più le parti di ricambio,”, oppure "il pezzo costa di più che cambiarla, alla fine non le conviene". Così si è obbligati ad acquistarne una nuova. Da pochi giorni, però, qualcosa è cambiato.

A partire dal 1° marzo 2021 tutti i cittadini europei godono del diritto alla riparazione per una serie di elettrodomestici.I produttori dovranno rispettare precisi criteri per progettare e realizzare elettrodomestici e televisori con lunga vita, ma anche rendere disponibili pezzi di ricambio e fornire le istruzioni per la riparazione dei prodotti. Sono alcune delle regole introdotte dal diritto alla riparazione, un'iniziativa approvata dall'Unione europea che mira a limitare l'obsolescenza programmata e a ridurre l'impatto ambientale

Le aziende della Ue che vendono frigoriferi, lavatrici, o televisori dovranno garantire all'utente la possibilità di ripararli entro un periodo di tempo fino a 10 anni.

Cosa cambia per i consumatori

Come si legge in un comunicato della commissione europea, "i fabbricanti o gli importatori saranno ora obbligati a mettere a disposizione dei riparatori professionisti una serie di pezzi essenziali (motori e spazzole per motori, pompe, ammortizzatori e molle, cestelli di lavaggio ecc.) per almeno 7-10 anni dall'immissione sul mercato dell'UE dell'ultima unità di un modello". Il tempo massimo di consegna per tutti questi pezzi è di 15 giorni lavorativi dall'ordine.

L'obiettivo dichiarato dell'Ue è quello di contrastare l'obsolescenza programmata e fare un passo in avanti verso l'economia circolare ed ecosostenibile.

Quando non vale il diritto alla riparazione

L'associazione Right to repair spiega che sono stati inclusi lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e display (compresi i televisori), ma non ancora smartphone e computer portatili.