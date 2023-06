Condizionatore, Zanzariere, Tende da sole: ecco i Bonus casa estate 2023

L'estate sta arrivando, non farti trovare impreparato, per tutto il 2023 si può ancora accedere a dei bonus per la casa che possono renderla molto più confortevole in vista del caldo torrido.

Bonus zanzariere

Non basta installare una qualsiasi zanzariera, ma è necessario scegliere un modello certificato come schermatura solare con un valore Gtot superiore a 0,35, certificato dal produttore stesso. I proprietari o gli affittuari di un immobile o locale commerciale possono chiedere la detrazione pari al 50% delle spese sostenute restituibile in 10 anni come rimborso Irpef per un acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2023. Bisogna presentare l'istanza sul sito di Enea nella sezione "detrazioni fiscali"

Bonus condizionatori

L'acquisto di un condizionatore per rinfrescare o riscaldare l'ambiente rientra nella cosiddetta manutenzione straordinaria. Il Bonus condizionatori senza ristrutturazione rientra nell'ambito dell'Ecobonus, che prevede uno sconto del 65% su un importo massimo di 46.154 euro, da suddividere in 10 rate annuali di uguale importo. L'Ecobonus può essere impiegato per l'acquisto di condizionatori ad alta efficienza con pompa di calore, che possono essere utilizzati sia per il raffreddamento che per il riscaldamento della casa. Non è ammesso però il ''fai da te''. L'agevolazione è attiva solo in caso di acquisto e posa in opera: deve essere infatti rilasciato il libretto di impianto e l'attestato di conformità.

Bonus tende da sole

L'incentivo in vigore anche per il 2023, 2024, consiste in una detrazione Irpef o Ires del 50% su una spesa massima di 60mila euro per comprare strutture di schermatura dal sole su singola abitazione o zanzariere fisse per le finestre. Non possono essere montabili e smontabili. Anche in questo caso serve la certificazione del produttore e dell'installatore che deve venire inviata all'Enea.

Detrazione prevista anche per le cosiddette ''chiusure oscuranti'' parliamo ad esempio di persiane, avvolgibili e tapparelle. Anche in questo caso è essenziale il rispetto della normativa comunitaria e una certificazione che attesti la resistenza termica supplementare apportata dall'intervento.

Rientrano nel bonus del 50% anche le cosiddette zanzariere a ''schermatura solare''. Parliamo di zanzariere realizzate con una speciale rete “doppia”: la parte in contatto con il vetro appare metallizzata e riesce a respingere il calore. Per accedere al bonus le zanzariere dovranno avere un valore di schermatura solare Gtot superiore a 0,35 ed essere montate in maniera stabile. Anche in questo caso è caldamente consigliato di rivolgersi a professionisti del settore.