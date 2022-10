Come usare il tea tree oil in casa: disinfettante, detergente e purificatore

Il tea tree oil ha numerose proprietà. Si tratta di un olio essenziale, da usare con parsimonia, utilizzato come antisettico e antibatterico. Si ricava dalla Melaleuca alternifolia, una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae, che si trova in Australia.

Il tea tree oil si usa come rimedio naturale per tosse, mal di testa e problemi della pelle. Tuttavia, proprio perché si tratta di un potente antibatterico, è utilizzato molto anche in casa per fare le pulizie.

Tea tree oil contro i batteri del bucato

Il tea tree oil è un potente antibatterico, in grado di disinfettare qualsiasi cosa. Ecco perché si consiglia di utilizzarlo per eliminare germi e batteri dai vestiti, in particolar modo dal bucato dei bambini. Per igienizzare e deodorare il bucato basta aggiungere l’olio al detersivo.

Detergente con tea tree oil

Il tea tree oil si può adoperare per pulire e lavare ogni parte della propria casa. In mezzo litro di acqua calda vasta aggiungere 10 gocce di tea tree oil insieme a due cucchiai di aceto bianco. Per renderlo piò profumato, basta aggiungere 5 gocce di olio essenziale di limone. Per detergere marmo e granito, sostituire l’aceto con il bicarbonato.

Tea tree oil anti-muffa

La muffa in casa è un bel problema, ma per purificare gli ambienti, prevenirne la formazione o eliminarla, basta mettere un cucchiaino di tea tree oil in acqua calda, mettere la miscela in uno spruzzino e vaporizzare sulle parti annerite. In seguito rimuovere la muffa con una spugna.

Potere deodorante

Il tea tree oil è anche un anti-odore, quindi in caso di odori sgradevoli, basta spruzzare una soluzione a base di mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, mezzo di vodka, 10 gocce di tea tree oil e 10 di un altro olio profumato a scelta.

Tea tree oil anticalcare

Si forma un po’ ovunque e bisogna eliminarlo efficacemente. Il tea tree oil può rimuovere facilmente il calcare dai rubinetti del bagno e anche dalla cucina. In tal caso bisogna mescolare 15 gocce di tea tree oil con aceto bianco, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia, tutti in parti uguali. Spruzzare il composto sulle zone da trattare, lasciar agire e risciacquare.

Purificare l’aria

Per purificare l’aria e renderla più pulita, soprattutto se in casa ci sono soggetti fragili, basta mettere nell’umidificatore 5 gocce di tea tree oil, insieme a 5 di lavanda o eucalipto.

Spazzolino pulito

Anche lo spazzolino da denti può essere igienizzato con il tea tree oil. Per pulirlo bene basta immergerlo in un bicchiere con acqua calda e 10 gocce di tea tree oil.

Disinfettare attrezzatura sportiva

Il tea tree oil può disinfettare l’attrezzatura sportiva, dai pesi al tappetino da yoga. Mettere 10 gocce di tea tree oil con 10 di lavanda in mezzo litro di acqua calda, con cui poi pulire gli attrezzi sportivi. I germi saranno facilmente eliminati.

