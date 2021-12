Idee per un centro tavola d'effetto per le feste

Le Stelle di Natale sono parte dell’atmosfera natalizia, come l'albero addobbato, i biscotti fatti in casa, o la luce delle candele.

Non tutti sanno che si tratta di una pianta estremamente versatile e facilmente trasformabile in decorazioni personalizzate, da sistemare nella nostra casa, oppure da regalare.

Le Stelle sono da sempre uno dei più amati simboli del periodo delle Feste: portano nelle case la bellezza della natura, i colori vivaci rappresentano un’alternativa creativa ed eco-friendly alle decorazioni artificiali e alla plastica, spesso abusata nella stagione natalizia.

In rosso, rosa, bianco, salmone, albicocca o nelle tante altre tonalità di colore disponibili, in miniatura o arbusto, come pianta in vaso o fiore reciso: la Stella di Natale, chiamata anche Poinsettia può rappresentare tanti stili differenti.

Mininal Chic

Le decorazioni per la tavola riescono a trasformare gli ambienti e creare la giusta atmosfera, senza essere troppo invadenti.

Per realizzare questa idea fai-da-te servono alcuni strumenti: mini Stelle di Natale, una scatola rettangolare in legno, una tavola in legno,

portacandele, carta pergamena, sfere di vetro e altri accessori natalizi, terriccio e un foglio di plastica se necessario. Serviranno anche una pistola per colla a caldo con bastoncini di colla e un trapano elettrico.

Ecco come fare:

Step 1: fissare con la colla a caldo la scatola rettangolare alla tavola in legno.

Step 2: praticare quattro fori in fila e inserirvi iportacandele, fissandoli con della colla a caldo.

Step 3: applicare del nastro biadesivo intorno all’esterno della scatola di legno,rimuovendo poi la pellicola protettiva. Premere successivamente la carta pergamena arricciata sul nastro adesivo, fino a coprire l’intera scatola.

Natale Multicolor

Un’idea fai-da-te che riuscirà sicuramente a “rapire” lo sguardo di tutti gli ospiti! I colori accesi e vivaci di questa decorazione da tavola sono perfetti per ricreare un clima natalizio davvero ricercato. Per realizzarla: disporre al centro del tavolo un “runner” di verde già tagliato e posizionare candele e piccole Stelle di Natale recise lungo il piano. Decorare con palline di Natale e altri accessori a piacere. Il tocco magico: qualche ramoscello di eucalipto, molto di tendenza. Il dettaglio trendy: creare accostamenti nei colori pastello e metallo.

Bianco Trendy

Le Stelle di Natale bianche o color crema possono essere utilizzate per creare bellissime decorazioni. Un elegante centrotavola può essere l’idea perfetta per dare “un tocco in più” ad una tavola natalizia.

Realizzarli è davvero semplicissimo: basta allineare al centro del tavolo una fila ondulata di vasi di Stelle di Natale, alternando le tonalità di bianco e crema, e impreziosendoli con elementi decorativi color rame. La parola chiave è semplicità: meglio lasciare le piante in semplici vasi, magari avvolti da carta cerata. La bellezza delle Stelle di Natale parla da sé!

Rosa d’Effetto

Una decorazione per i più esperti, o per chi ama cimentarsi in nuove ‘sfide’.

Per adornare la tavola, disporre dei vasi con Stelle di Natale di diverse dimensioni. Per la mise en place, invece, inserire delle Stelle di Natale recise in provette d’acqua, avvolgendoli poi in tovaglioli di stoffa, creando dei graziosi segnaposto personalizzati. Aggiungere un ramo di larice addobbato sospeso sopra la tavola, garantirà un effetto “wow”!

Consiglio: gli abbinamenti tone sur tone, con colori morbidi come l’albicocca e il salmone accostati al viola vivo, doneranno all’ambiente un look elegante e sofisticato.

Natale in famiglia

Bastano davvero pochi tocchi per ricreare una piacevole atmosfera intima e famigliare durante le feste, per far sentire tutti come a casa propria.

Un dettaglio speciale che può fare la differenza? Aggiungere una Stella a tavola! L’idea: usare delle mini Stelle di Natale come segnaposto personalizzato per ogni ospite!

Mix di legno e ceramica smaltata, posate in oro lucido, pigne e ramoscelli faranno da cornice alla tavola del tipico pranzo natalizio. Le Stelle di Natale nei colori bianco e crema poste al centro e disposte come segnaposti saranno il tocco in più!

Foto da: Stars for Europe