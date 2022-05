Buon risultato per il giocatore di 4^ del Bassano Loporcaro che centra la finale Alpe Adria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Finale raggiunta a Vedelago per il bassanese Vincenzo Loporcaro, che non è riuscito a contenere l’under 18 veneziano Piergiovanni Drago. Il giovane del Dolo nel torneo Alpe Adria ha bastonato in due set tutti i suoi avversari, compreso il bassanese che però gli ha dato del filo da torcere fino al tie-break della seconda frazione. Per Loporcaro un promettente avvio di stagione che nonostante abbia la classifica di top della quarta categoria, entro metà della stagione l’abbandonerà per abbracciare quella superiore, più consona al suo livello di gioco. Torneo in conclusione a Sovizzo con ben 174 giovani a confronto. Kermesse diretta da Annamaria Ambrosini con la supervisione di Enrico Dal Monte. Dalle 11.30 finale femminile under 12 tra la giocatrice di Elisa Mirabile con la sorpresa Luna Moretto del Bassano. Alle 15.00 finale under 16 maschile del draw più “gettonato” tra Enrico De Zotti del Ct Vicenza e Aleksandar Stokic under 14 del Villafranca Veronese. Alle 16 epilogo dell’under 16 rosa tra Virginia Carnino del Santorso ed Alessia Leinardi under 14 dello Schio. Alle 16.30 tocca agli under 14 chiudere il loro tabellone con l’ultima gara tra il giocatore del San Giovanni Lupatoto Andrea Modenese con il bassanese Alvise dalla Carbonare. Alle 17.30 under 12 con Giulia Bertolaso del Ct Vicenza con la vincente tra Valente-Mirabile. Alle 18 Alberto dalle Carbonare sempre per gli under 12 giocherà con il vincente dell’incontro Scalettari-Gallizzioli. A Trissino è iniziato l’Open maschile MB Conveyors con 200 partecipanti che si concluderà il 15/5. Mancano ancora all’appello i giocatori di 2^ e 3^ categoria per i quali le iscrizioni scadono il 2/5 ore 12.00. Diretto da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago sono ben 27 gli incontri del 1° di Maggio, con inizio dalle ore 09.00.