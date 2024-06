Bubbio - Cassinasco, Grobberio si esalta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Un solo evento, un solo portacolori nel fine settimana griffato Funny Team, al via dell'undicesima edizione dello Slalom Bubbio - Cassinasco. In scena Jacopo Grobberio, da poco approdato tra le millesei del produzione e già tra i protagonisti di rilievo con la sua Peugeot 106 Rallye gruppo N battente bandiera vicentina. L'appuntamento in provincia di Asti, valevole per la prima zona del Trofeo d'Italia Salom e della Coppa di Zona Slalom, viveva sull'incertezza del meteo con l'unica punta della scuderia di Nove che partiva cauto nella ricognizione, chiusa al sesto posto in gruppo N ed al terzo in N1600. Con la Domenica che entrava nel vivo Grobberio cambiava decisamente passo, piazzandosi in terza piazza, sia nella generale del produzione che in categoria, al termine del primo giro. La seconda manche confermava quanto di buono visto in avvio con lo scaligero che chiudeva con la seconda migliore prestazione in gruppo N, riaprendo completamente la partita. Terzo a 1,96 dal primato l'alfiere della compagine vicentina si giocava il tutto per tutto nell'ultima e decisiva tornata, riuscendo a piazzare una spallata che non si rivelava sufficiente. La miglior prestazione in chiusura si traduceva nella seconda posizione finale, in gruppo N ed in classe N1600, diviso da soli trentasette centesimi che gli hanno precluso l'alloro più prestigioso. “Le condizioni meteo erano molto incerte” – racconta Grobberio – “con previsioni di pioggia per tutto il giorno. In alcuni tratti l'asfalto era molto scivoloso e, durante la prima manche, mi sono preso due bei rischi con la 106 che è andata tutta di traverso. Nell'ultima manche ho azzardato le slick, appena in tempo prima dell'arrivo di un altro acquazzone, e la prestazione è arrivata. Devo ancora sistemare qualche imperfezione sulla vettura ma sono molto contento del riscontro che i nuovi aggiornamenti tecnici hanno dato. Grazie a Funny Team, al mio team ed ai partners che mi sostengono in questa stagione. Cercheremo di fare meglio alla prossima.”